ناهماهنگي دستگاه هاي فرهنگي مانع توسعه فرهنگي است / بايد با هنجارشكنان برخورد كرد

جواد آرين منش در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهردر مشهد با بيان اين مطلب اظهار داشت : ناهنجاري هاي اجتماعي بر اثر مجموعه اي ازعوامل فرهنگي، اقتصادي و حتي سياسي ايجاد مي شود و نا كارآمدي دستگاه هاي فرهنگي ، آموزشي و نهاد خانواده ، كم كاري رسانه هاي گروهي به ويژه صدا و سيما، تهاجم فرهنگي و نبود سازو كارهاي نظارتي و كنترلي از عمده ترين عوامل بروز ناهنجاري در جامعه است.

وي نقش رسانه ملي را در اين زمينه بسيار تاثير گذار دانست و اظهار داشت : 50 درصد جوانان اوقات فراغتشان را به تماشاي تلويزيون سپري مي كنند لذا اين رسانه مي تواند تاثير زيادي در پيشگيري از ناهنجاري ها داشته باشد اما به هيچ وجه نبايد بار اين مشكل را تنها بر دوش رسانه ملي گذاشت بلكه همه نهادهاي فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي در بروز و پيشگيري نقش دارند.

نماينده مردم مشهد در مجلس افزود : رسالتي كه بر عهده شوراي فرهنگ عمومي استان ها در جهت هماهنگي نهادهاي فرهنگي گذاشته شده است به دليل عدم تشكيل منظم جلسات و جدي نگرفتن اين شورا از سوي مسئولين است كه موجب متوقف ماندن فعاليت ها شده است .

آرين منش در ادامه گفت : اجراي مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي و جدي گرفتن فرهنگ بسيار مهم است ، زيرا كه فرهنگ در كشورما هميشه تحت تاثير عوامل اقتصادي و سياسي است .

وي بيان داشت : اقدامات فرهنگي اساسا بايد ايجابي و اغنايي باشد لذا مي توان زمينه هاي لازم را براي ايجاد فضاي فرهنگي سالم در محيط هاي عمومي و دانشگاه ها فراهم كرد.

نماينده مردم شهرمشهد خاطر نشان كرد : بايد با ناهنجاري هاي و هنجار شكن ها در جامعه برخورد كرد، زيرا كه تنها با نصيحت نمي توان ناهنجاري ها را از ميان برد .