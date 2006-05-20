رويكرد جهان ايراني به طبيعت و انسان؛ تحليل "مهر" از هسته هاي دگرديسي نظامهاي اجتماعي

به گزارش خبرگزاري "مهر، شكل گيري نخستين تمدنهاي بشري در بين النهرين و ايران نشانگر پيشتازي مردمان اين منطقه در درك گفتمان طبيعت با انسانها بوده است . وقتي كه ما از طبيعت به عنوان يك ارگانيسم ياد مي كنيم يعني اينكه در بطن خود داراي شعوري است كه قادر به نماياندن خواسته هايش است . آنها كه طبيعت را فاقد آگاهي مي دانند و براي آن ماهيتي متصور نيستند در واقع منكر ارگانيسم بودن طبيعت هستند .

اگر آندسته از انديشمنداني كه به دنبال يك افعال هوشيارانه از طرف طبيعت براي خنثي كردن ادعاي وجود آگاهي در بطن طبيعت هستند كافي است كه به اين نكته اشاره شود كه طبيعت در صورت مواجه شدن با خطر علايم و واكنشي را ساطع مي كند كه نشان از هشدار و يا علامت نارضايتي است . پديده المينو پاسخي است به دردهاي زيست محيطي كه از طرف جوامع بشري بر آن وارد مي شود . تنها تفاوتي كه بين آگاهي طبيعت با انسان وجود دارد در نوع بيان آن و زمان ابراز نظر است. طبيعت به جاي سيگنالهاي صوتي با علايم مادي ابراز نظر مي كند و قادر به پيشگويي در درازمدت نيست و زماني ابراز عقيده مي كند كه علايمي را درك كرده باشد.

به گزارش "مهر"، نكته فوق از آن روي مطرح مي شود كه غناي طبيعت و بزاعت آن هر كدام منشا سخن و پيام براي جوامع بشري است و در توسعه و برنامه ريزي ملتها و پيدايش ساختار متمدن دخيل هستند . همچنين كار و توليد انسانها و غلبه بر طبيعت و بهره‌برداري از ثروتهاي طبيعي و تأثيري كه انسانها با كار و تلاش خلاق خود روي طبيعت و تحولات جوامع مي‌نمايد ، عامل بسيار مهمي است كه تحرك و نيروزايي اجتماعات بدان وابسته‌اند .

ساختار اجتماعي و سياسي ايران زمين نيز در ادوار مختلف زماني با درك نكات فوق نوع ساختار معيشتي و فكري خود را ساخته است . تاريخ تمدنهاي بشري آن نقاط از جهان را كه زودتر از نقاط ديگر پيشگام در تدوين تمدن بوده اند به عنوان جامعه اي موفق در مرحله اول تحولات اقتصادي از نظر ساختاري معرفي مي كند .

بين النهرين و حواشي رودخانه كارون شاهد نخستين تمدنهاي مهم بشري بوده است و اين به معناي آن است كه مردمان اين منطقه زودتر از ساير مناطق جهان قوانين طبيعت را كشف و آنرا در امور جاري زندگيشان به كار بردند . در ادوار زماني شش هزار سال قبل از ميلاد تا يكهزار و پانصد سال پس از ميلاد ساختار اقتصادي و سياسي اين منطقه پيشرو بوده است . اما در كل تعاملي كه مردمان اين خطه با محيط خود داشته است محدود بوده و از حساسيت زياد برخوردار نبوده است . چرا كه بر اساس نقش هژموني طبيعت در بين زندگي جوامع بشري الگوي ساختار كشاورزي با ابزار دستي ابتدايي و بر اساس توليد ، توزيع و مصرف فئودالي گام بر داشته و بر اساس بازتاب همين الگوي ساختاري ، سطح تمدنها و پيشرفت جوامع در يك حالت سكون و همنواخت از پيشرفت قرار مي‌گيرند .