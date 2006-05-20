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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۸:۱۹

رهبر كاتوليكهاي جهان:

عدالت اجتماعي در پرتو دموكراسي ايجاد مي شود

عدالت اجتماعي در پرتو دموكراسي ايجاد مي شود

روز گذشته پاپ در جمع شركت كنندگان در همايش بين المللي دموكراسي، نهادها و عدالت اجتماعي، گفت: تنها زماني عدالت اجتماعي متحقق مي شود كه دموكراسي موثق وجود داشته باشد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از زنيت، رهبر كاتوليكهاي جهان روز گذشته يادآور شد: بايد بتوان تمام عناصر قطعي يك نظام دولتي را دموكراتيك تلقي كرد تا عدالت اجتماعي حاصل شود كه يكي از اين عناصر سرسختي، پايداري و تلاشهاي مشترك براي ترويج عدالت اجتماعي است.

بنديكت شازندهم افزود: دموكراسي كامل تنها زماني متحقق مي شد كه هر فرد و هر ملتي بتواند به نيازهاي اوليه چون زندگي، غذا، آب، بهداشت، آموزش، شغل و تضمين حقوق دست يابد.

وي افزود: از منظر انسجام اصيل كه متضمن زندگي و كار در كنار يكديگراست، نيز عدالت اجتماعي حاصل مي شود و چالش بزرگ مسيحيان در بافت جهاني امروز ملموس كردن اين امر است.

بر اساس اظهارات پاپ ، وجود نهادها و مؤسسات داراي اعتبار و صلاحيت نيز از ديگر عناصر ضروري براي دست يافتن به دموكراسي است.

بنياد سنتسيموس آنوس پاپي كه برگزار كننده همايش بين المللي دموكراسي، نهادها و عدالت اجتماعي طي روزهاي پنچشنبه و جمعه در واتيكان بود، در سال 1993 توسط ژان پل دوم با هدف ترويج ابعاد نظري وعملي دكترين اجتماعي كليسا تأسيس شد.

کد مطلب 328650

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