اجلاس جهاني " اقتصاد درباره خاورميانه" آغاز به كار كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اجلاس ساليانه ياد شده كه نام "داووس خاورميانه"برآن نهاد شده است؛ برمسئله افزايش قيمت نفت وچالشهاي فراروي نسلهاي جديد متمركز خواهد بود.



"شيخ حمد بن خليفه آل ثاني" اميرقطر و رئيس كنوني سازمان كنفرانس اسلامي، اميل لحود رئيس جمهوري لبنان و فواد سنيوره نخست وزير لبنان از جمله شركت كنندگان در اين اجلاس سه روزه هستند.



برگزار كنندگان اولويت را به موضوع اصلاحات اقتصادي ليبرالي و توزيع دوباره منابع با هدف رويارويي با چالش نسل هاي جديد در خاورميانه داده اند.



شريف الديواني مسئول منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در اجلاس جهاني اقتصاد گفت كه درآمدهاي كنوني نفت بايد در مسير ايجاد تغييرات دراز مدت و ايجاد فرصت هاي شغلي جديد براي نسل هاي آينده استفاده شود.



اين درحاليست كه بانك جهاني مي گويد، منطقه خاورميانه براي جلوگيري از رسيدن ميزان بيكاري به 25درصد نيازمند رشد ساليانه بين 6تا 7 درصد در طول 20ساله آينده است.



مسئول منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در اجلاس جهاني اقتصاد گفت كه به پرونده هاي حساس ديگري مانند ايران، عراق و لبنان در جريان نشست يا درحاشيه آن پرداخته خواهد شد.



در طول اين اجلاس همچنين جلسات كاري درباره "حاكميت قانون و دموكراسي"،"چالش هاي شغلي و مهاجرت"، "صلح و امنيت و روابط بين المللي" و "جوانان و فرهنگ و هويت " برگزار خواهد شد.



شمار زيادي از نيروهاي پليس در خيابانهاي تفرجگاه شرم الشيخ درمنطقه سينا مستقر شده اند و "حبيب العادلي" وزير كشور مصر دراين باره اعلام كرد كه طرح امنيتي اضطراري براي تامين امنيت اجلاس در دستور كار قرار گرفته است كه شامل استفاده از تجهيزات مدرن فناوري و تيم هاي كارشناس است.



اين درحاليست كه انتظار مي رود روز يكشنبه ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين با شيمون پرز معاون نخست وزير و تسيبي ليوني وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي ديدار كند كه اين اولين ديدار در اين سطح از زمان پيروزي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين "حماس" در انتخابات قانونگذاري فلسطين در ژانويه گذشته(5 بهمن 84) به شمار مي رود.



برپايه اين گزارش، اين اجلاس براي مصر به عنوان پاسخي به انتقادهاي آمريكا و اتحاديه اروپا بعد از قلع و قمع هواداران اصلاحات و صدور دستور قضايي درخصوص حكم زندان در حق ايمن نور از افراد مخالف دولت اين كشور به شمارمي رود.



اين درحاليست كه رسانه هاي گروهي روز جمعه به نقل از "احمد نظيف" نخست وزير مصر نوشتند كه مصر پي درپي هدف قرار مي گيرد و هرگاه شروع به پيشرفتي در زمينه اقتصادي مي كنند برخي در تلاش براي بازگرداندن آن به عقب هستند.



آمريكا از دولت مصر خواسته است تا بر اساس تمايل اعلام شده خود دست به تحرك با تكيه بر فضاي باز سياسي و گفتگو در داخل جامعه مصري از طريق آزادي ايمن نور و تظاهركنندگان توقيف شده بزند.



"روبرت زوليك"معاون وزير امور خارجه آمريكا كه در اين اجلاس شركت دارند ممكن است اقدام به تسليم اين پيام به صورت مستقيم به مقام هاي مصري كند.

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