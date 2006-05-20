مسئولان از طرح مسائل حساسيت برانگيز در زمينه تقسيمات كشوري پرهيز كنند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دانشجو استاندار تهران در دومين گردهمايي فرمانداران اين استان كه براي برنامه ريزي در خصوص چگونگي برگزاري سالگرد ارتحال امام خميني (ره) برگزار شد، اظهار داشت: خرداد در تاريخ معاصر ايران آبستن مسائل زيادي بود كه از نطق امام در 13 خرداد 42 كه بدون هيچ گونه ملاحظه در راه انجام تكليف الهي بر حكومت ستم شاهي پرخاش داشت و اسرائيل و آمريكا را مورد حمله قرار داد تا قيام مردم ورامين و قم در 15 خرداد ماه و بالاخره سالروز رحلت امام در 14 خرداد را در بر مي گيرد.

وي افزود: تاريخ، رهبران را به سه دسته تقسيم مي كند كه رهبران نظريه پرداز، سياسي و رهبران مدير و زمامدار را شامل مي شود. اما شخصيت امام به گونه اي بود كه همه اين تقسيم بندي ها را به هم ريخت. امام اولين نظريه پرداز جمهوري اسلامي و نظام جمهوري اسلامي را پايه ريزي كرد و رهبري مبارزه را خود بر عهده گرفته و مبارزه را از خرداد 42 تا پيروزي انقلاب انجام دادند.

استاندار تهران خاطرنشان كرد: امام خميني پس از پيروزي انقلاب نيز مديريت و زمامداري جامعه را به عهده گرفته و به نوعي هر سه نوع رهبري را با هم داشتند.

وي با اشاره به سخن امام كه مسئوليت را يك تكليف شرعي و الهي مي دانست اظهار داشت: امام با اين ديدگاه انقلاب اسلامي را هم به عنوان نهضتي به دنبال نهضت انبياء نظريه پردازي كرد و به مبارزه ادامه داد و زمامداري كرد.

دانشجو در ادامه اظهار اميدواري كرد به عنوان كوچكترين در اين مملكت بتوانيم از خلق و خوي امام و نوع ارتباط گيري با مردم به درستي الگوبرداري كنيم.

وي در خصوص روز سوم خرداد و واقعه آزادي خرمشهر و بيان امام درباره آزادي خرمشهر كه فرمودند خرمشهر را خدا آزاد كرد، گفت: اين سخن امام بياني عارفانه و عاشقانه بود و سالروز اين پيروزي را پيشاپيش به ملت ايران تبريك مي گوئيم.

دانشجو با گرامي داشت سالروز در اين واقعه يكي از دستور كارهاي نشست فرمانداران را بررسي اقدامات انجام شد جهت بزرگداشت دو مناسبت 3 و 14 خرداد اعلام كرد.

استاندار تهران در اين جلسه در خصوص تفويض اختيارات فرمانداران از طرف استانداري خاطرنشان كرد: اگر هرگونه اختياراتي كه قابليت تفويض آن به فرمانداران وجود داشته باشد اين تفويض صورت مي گيرد. بنابراين فرمانداران با يك مشاور حقوقي اختيارات مورد نياز براي اعمال تفويض را بررسي و ارسال كنند تا پس از بررسي در صورت قابليت تفويض اين اقدام صورت گيرد.

دانشجو در ادامه به بحث تقسيمات كشوري پرداخت و در اين مورد اظهار داشت: در دو جلسه و گردهمايي كه با ائمه جمعه داشته ايم مكرر از آنان درخواست كرده ايم كه به علت حساس بودن بحث تقسيمات كشوري مراقب اظهار نظرات خود باشند زيرا در اين اظهارنظرها بعضا با احساسات مردم بازي مي شود و مردم را متوقع مي كند كه بعضا اين اطلاعات هم غلط داده مي شود. بنابراين نمايندگان و ائمه جمعه اجازه دهند تا مسئولان با كار كارشناسي كه در وزارت كشور در خصوص تقسيمات كشوري صورت مي گيرد اقدامات لازم را انجام دهند و اگر در اين خصوص نظري دارند نظرات خود را به صورت مكتوب ارائه دهند و بخشداران يا ائمه جمعه اجازه دهند تقسيمات كشوري خارج از مقولات احساسات و با كار كارشناسي مرتب و منظم و در مسير قانوني خود طي شود.

استاندار تهران در خصوص اقداماتي كه در رابطه با برگزاري مراسم سالگرد ارتحال امام خميني بايد صورت گيرد، خاطرنشان كرد: مراسم محدود به مرقد مطهر مقداري كم لطفي به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي است و اين مراسم در تمام شهرها و روستاها توسط فرمانداران بايد پيگيري شود. بايد سامانه مراسم به گونه اي باشد كه خود مردم در برگزاري اين مراسم دخيل باشند. مردم عاشق امام بودند و هستند مطمئنا اگر يك قدم برداريم مردم 10 قدم برمي دارند.

وي افزود: هر زمان كه ما از انديشه ها و رفتار امام فاصله گرفته و الگوهاي وارداتي را مد نظر داشتيم از مسير اصلي منحرف شده ايم و هرگاه آن را الگو قرار داديم به عزت و اقتدار و سربلندي كامل پيش رفته ايم.

در ادامه اين جلسه عبدالله روشن معاون سياسي امنيتي استان تهران و درون پرور معاون امور عمراني استانداري تهران اقدامات زيرمجموعه خود در حوزه خدمات رساني به زائران حرم مطهر را تشريح كردند.

در اين جلسه سردار مرتضي شانه ساززاده فرمانده منطقه مقاومت بسيج استان تهران و احد ذوالقدر جانشين فرمانده بسيج منطقه تهران و همچنين سرهنگ پاسدار محمدرضا عاقل رئيس سازمان بسيج سازندگي منطقه استان تهران نيز حضور داشتند كه فرمانده منطقه مقاومت بسيج استان تهران و جانشين فرمانده بسيج منطقه تهران، به تشريح اقدامات انجام شده و برنامه ريزي هاي صورت گرفته در خصوص برگزاري مراسم سالگرد ارتحال امام تشريح كردند.