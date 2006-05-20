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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۹:۴۷

ازسوي سازمان تيمهاي ملي؛

برنامه تيم ملي فوتبال ايران تا زمان جام جهاني اعلام شد

برنامه تيم ملي فوتبال ايران تا زمان جام جهاني اعلام شد

ديدار تداركاتي تيمهاي ملي ايران و بوسني و هرزگوين روز چهارشنبه دهم خردادماه راس ساعت 18 در ورزشگاه آزادي برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار" مهر" همچنين ديدار دوستانه تيم‌هاي ملي ايران وكرواسي روزچهارم خرداد ماه جاري دركشور كرواسي انجام خواهد شد. ساعت اين بازي نيز متعاقبا اعلام خواهد شد.

طبق اعلام سازمان تيمهاي ملي، برنامه تيم ملي فوتبال از امروزشنبه 30 ارديبهشت ماه تا زمان حضور درجام جهاني و آخرين بازي دورمقدماتي اين جام، به شرح زير اعلام شد:

* 30/2/85 تا 4/3/85 اردوي تداركاتي درتهران براي اعزام به كرواسي
* 4/3/85 تا 8/3/85 اعزام به كرواسي و انجام يك مسابقه دوستانه با تيم ملي اين كشور
* 8/3/85 اردوي تداركاتي درتهران براي مسابقه با تيم ملي بوسني وهرزگوين
*10/3/85 مسابقه تداركاتي با تيم ملي بوسني در ورزشگاه آزادي
* 14/3/85 اعزام به آلمان براي مسابقات جام جهاني ( كمپ فردريش هافن)
* 17/3/85 انجام يك مسابقه تداركاني در آلمان
* 21/3/85 بازي با تيم ملي مكزيك ( شهرنورنبرگ)
* 27/3/85 بازي با با تيم ملي پرتغال ( شهرفرانكفورت)
* 31/3/85 بازي با تيم ملي آنگولا ( شهرلايپزيك)

کد مطلب 328661

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