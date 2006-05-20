دستگاه قضايي لبنان متهمان پرونده چهار ديپلمات ربوده شده ايراني را تحت تعقيب قرار دهد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دادستان كل كشور در واكنش به اظهارات اخير سمير جعجع رئيس حزب نيروهاي لبناني (فالانژيستهاي سابق) در خصوص سرنوشت چهارديپلمات ربوده شده ايراني در لبنان گفت: هرچند به نظر ما ادله كافي وجود داشت كه آدم ربايي اتباع ايراني جنايتي آشكار و برخلاف حقوق انساني و اسلامي و مقررات بين المللي است و دولت و دستگاه قضايي لبنان در اين رابطه مسئول و موظف به پيگيري مي باشند، ولي اين وظيفه با توجه به اقرار اخير سمير جعجع بسيار جدي و روشنتر شده است و دستگاه قضايي لبناني مي بايد متهمان را تحت تعقيب قرار دهد و تا حصول نتيجه دنبال نموده و پاسخگو باشد تا خانواده معزز آنها و ملت شريف ما خشنود و درس عبرتي براي متجاوزان باشد.

دري نجف آبادي خاطرنشان كرد: واضح است كه ربايش شخصيتهايي كه از مصونيت ديپلماتيك برخوردار هستند يك جرم مستمر است و جرم مستمر مشمول مرور زمان نمي شود.

دادستان كل كشور با تاكيد بر پيگيري ديپلماتيك دستگاه ديپلماسي ايران تصريح كرد: اينجانب ضمن نامه اي از وزارت محترم خارجه خواسته ام موضوع را در مراجع قضايي و ديپلماتيك دولت لبنان پيگيري نمايد. اميد است پيگيري دستگاه هاي ذيربط موجب روشن شدن وضعيت آن عزيزان و مجازات آدم ربايان و جنايتكاران گردد.