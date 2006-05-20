درخواست اشتاين ماير از كشورهاي منطقه براي موضعگيري عليه فعاليت هاي هسته اي ايران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان، اشتاين ماير گفت: كشورهاي حاشيه خليج(فارس) بايد براي دولت ايران روشن كنند كه نبايد درگيري اين كشور با جامعه بين المللي افزايش يابد.

وي پيش از سفر به كويت در گفتگو با روزنامه تاگس اشپيگل گفت: اين به نفع تمام كل خاورميانه خواهد بود.

اشتاين ماير قرار است به 6 كشور حاشيه خليج فارس سفر كند و پيرامون موضوع هسته اي ايران با مقامهاي اين كشورها گفتگو كند.

پيشتر اشتاين ماير ادعا كرده بود كه كشورهاي منطقه با سياست هاي هسته اي ايران مخالفند و از اين كشورها خواسته بود تا بطور شفاف مخالفت خود با موضوع هسته اي ايران اعلام كنند.

در پي اين اظهارات "حسني مبارك" رئيس جمهور مصر امروز در حاشيه نشست مجمع جهاني اقتصاد در شرم الشيخ از سياست دوگانه آمريكا در قبال فعاليت هاي هسته اي ايران و اسرائيل انتقاد كرد.

مبارك گفت: در حاليكه اسرائيل داراي زرادخانه هاي هسته اي است آمريكا در صدد است تا ايران را از فعاليت هاي هسته ايش محروم كند.

اشتاين ماير گفت: محكوميت شفاف و علني سياست هاي هسته اي ايران پيامي قوي و محكم به تهران خواهد فرستاد مبني بر اينكه اين مناقشه تنها نزاعي بين ايران و غرب نيست.

مجله اشپيگل همچنين در شماره امروز خود به نقل از يك مقام ناشناس آلمان و با اشاره به سطحي بودن پيشنهادهاي غرب گفت كه بي فايده است كه غرب انتظار داشته باشد تا تهران تمامي فعاليت هاي غني سازي خود را به حال تعليق درآورد.

اشتاين ماير در سفر خود به خاورميانه، علاوه بر كويت همچنين از ديگر اعضاي شوراي همكاري خليج فارس شامل، بحرين، قطر، عمان، عربستان سعودي و امارات عربي متحده ديدار خواهد كرد.