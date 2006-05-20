گفتگوي صريح لاريجاني با البرادعي / ايران در راه آبشارهاي جديد / بازگشت عبدالله نوري به صحنه / مسئولين انتخاباتي اصلاح طلبان / نامه نمايندگان ادوار به عنان / ملاقات نماينده سابق با دختر چني / برنامه ريزي براي ناآرامي دانشگاه ها و ....

گفته مي شود ...

* خبرسازي جديد رسانه هاي غربي كه با منابع مجهول مبني بر پيدا شدن رگه هايي از اورانيوم غني شده سطح بالا از نمونه هاي محيطي سايت شيان لويزان و همچنين وارداتي بودن هگزافلورايد اورانيوم (UF6) تزريقي به اولين آبشار 164 سانتريفيوژي ايران (از چين) منتشر شده ، واكنشي به موفقيت مهندسان و دانشمندان كشورمان در زمينه سازي براي راه اندازي هر چه سريعتر نمونه هاي ديگري از آبشارهاي 164 سانتريفيوژي بوده است. ضمن اينكه با اعلاميه هاي قبلي آژانس در پيدا نشدن فعاليت غير متعارف هسته اي در لويزان مغاير است.

ايران به آژانس اعلام كرده كه تا 7 ماه ديگر قصد دارد حدود 18 زنجيره 164 سانتريفيوژي را راه اندازي كند.

* دكتر لاريجاني در سفر اخير خود به وين در گفتگويي صريح انفعال آژانس بين المللي انرژي اتمي و بي تفاوتي در برابر ناديده گرفتن حقوق ايران در سايه مشوقهاي سياسي كم اهميت را به انتقاد گرفته است. دبير شورايعالي امنيت ملي همچنين با تشريح آخرين مواضع كشورمان ، چارچوب همكاري با آژانس را داراي كفي شامل ان پي تي و پادمان مربوطه و سقفي شامل پروتكل الحاقي و برخي اقدامات محدود داوطلبانه برشمرده است كه اين اقدامات بر اساس نگاه غربي ها به حقوق مسلم ايران و نيز رويكرد غير سياسي و واقع بينانه فني آژانس از سوي تهران قابل انتخاب و اتخاذ است.

گفته مي شود دكتر لاريجاني مجددا به البرادعي توصيه كرده است كه به حقوق بازرسي اعضا و جلوگيري از دسترسي طرفهاي ثالث به اطلاعات بخش بازرسي آژانس از تاسيسات ايران توجه كند و الا تهران رسما براي حفظ حقوق خود تصميم گيري خواهد كرد. وي صراحتا به مديركل آژانس گوشزد كرده است كه ايران همه مواد پيمان ان پي تي را جزو حقوق خود مي داند و از كسي براي اتخاذ تصميمات بر اساس منافع عاليه ملي اش تاثير نمي پذيرد.

* در يكي از جلسات گروه هاي دوم خرداد با تاكيد بر هماهنگي هاي لازم ميان تمامي گروه هاي اصلاح طلب براي حضوردردو انتخابات خبرگان رهبري و شوراها و پرهيز از تحركات انفرادي ؛ حجت الاسلام عبدالله نوري به عنوان مسئول ستاد انتخاباتي اين گروه ها انتخاب و مسئولين ستاد انتخاباتي هر يك از گروه هاي اصلاح طلب موظف به هماهنگي كامل با وي شده اند.

بنا براين گزارش مسئول ستاد انتخاباتي هريك از گروههاي دوم خرداد عبارتند از: مجمع مدرسين و محقيقن حوزه علميه قم: موسوي تبريزي - حزب مشاركت: صفدر حسيني - كارگزاران سازندگي: حسين مرعشي - مجمع روحانيون مبارز: موسوي لاري- حزب اعتماد ملي: دوستي - سازمان مجاهدين انقلاب: مبلغ و باقري و حزب همبستگي: راه چمني.

همچنين گفته مي شود مهندس ميرحسين موسوي و موسوي لاري نيز بعنوان مشاور با عبدالله نوري در ستاد مركزي فعاليت خواهند كرد كه علي الظاهر مهندس موسوي هنوز در اين زمينه اعلام آمادگي نكرده است.

* پس از طرح مجدد ( بار سوم ) جداسازي سازمان تامين اجتماعي از وزارت رفاه ، يك واحد پژوهشي زير نظر دولت در حال مطالعه براي پيشنهاد الحاق معاونت درمان سازمان بيمه خدمات درماني ، معاونت درمان سازمان تامين اجتماعي و كل سازمان بهزيستي كشور به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي است . بر اساس اين پيشنهاد ، طرح اخير حتي در صورت الحاق سازمان تامين اجتماعي به وزارت كار هم ضرورت داشته و قابل پيگيري خواهد بود.

* در ادامه تغيير و تحولات در فدراسيون هاي سازمان تربيت بدني، منابع آگاه از تغيير روساي فدراسيون هاي كوهنوردي و جانبازان و معلولين خبر مي دهند. رئيس كنوني فدراسيون كوهنوردي آقاجاني و رئيس فدراسيون جانبازان و معلولين خسروي وفا هستند.

* جمعي از نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامي در حال جمع آوري امضا براي نامه اي خطاب به كوفي عنان دبير كل سازمان ملل هستند. اين نامه تحت عنوان فعالين سياسي صلح طلب تهيه شده و درآخرين جلسه نمايندگان ادوار به رويت برخي از نمايندگان رسيده و 70 نفر نيز در آن جلسه نامه را امضاء كرده اند. گفته مي شود در اين نامه كه با هدايت (ب . ن ) و محوريت (م . م ) تهيه شده با اشاره به فضاي ايجاد شده درمنطقه از كوفي عنان خواسته شده كه نسبت به ازبين بردن فضاي جنگ احتمالي در منطقه اقدام و وارد عمل شود. بنا بر اين گزارش اين نامه كه توسط بخشي از نيروهاي مشاركتي و ملي - مذهبي ها نيز امضاء شده، مورد اعتراض برخي نمايندگان واقع شده و تهيه كنندگان نامه مزبور تصميم گرفته اند با قرار دادن اين نامه بر روي يك سايت اقدام به جمع آوري امضاء در اين زمينه كنند.

* منابع آگاه از تحصيل يكي از نمايندگان سابق مجلس و از دانش آموختگان دفتر تحكيم وحدت در يكي از دانشگاههاي آمريكا خبر مي دهند. وي كه به همراه همسر خود به واشنگتن جهت تحصيل عزيمت كرده در عين حال با دختر ديك چني قائم مقام وزير خارجه آمريكا در امور ايران ارتباط برقرار كرده است. گفته مي شود هدف ارتباط فرد مزبور با دفتر ديك چني چگونگي فعال كردن هسته هاي دانشجويي در ايران مي باشد.

* اقدام غير قانوني يكي از اعضاء شوراي مركزي ستاد انتخابات يكي از نامزدهاي دوره نهم مبني بر اخذ وجه از نمايندگي يكي از شركت هاي كره اي، دردستوركار يكي از نهادهاي مربوط قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات دريافتي فرد مزبور در هنگام انتخابات در 3 نوبت مبلغ 250 ميليون تومان از شركت كره اي LG دريافت كرده كه اخيرا در پي بررسي حساب هاي انتخاباتي ستاد مزبور مشخص شده كه ورودي مبلغ مزبور ثبت و ليكن نحوه هزينه آن از سوي اين عضو ستاد انتخاباتي قيد نشده است. گفته مي شود در پي 3 نوبت نامه نگاري يكي از اعضاء رده بالاي ستاد مزبور، فرد مورد اشاره حاضر به پاسخگويي در اين زمينه نشده است. شايان ذكر است فرد مزبور اخيرا مورد احضار يك نهاد امنيتي خاص قرار گرفته است.

* اخيرا در مسير دركه، توچال، دربند، اعلاميه هاي تحريك آميزي توزيع مي شود. براساس گزارش هاي دريافتي در اين اعلاميه ها كه در چند برگ و در كيسه هاي نايلوني قرار گرفته با دعوت مردم (!) جهت برپايي تجمع بزرگ اعتراض آميز در يكي از نقاط شهر تهران در روز اول خرداد از آنها خواسته شده براي آزادي زندانيان سياسي از جمله رامين جهانبگلو همراه شوند.

* گروههاي دوم خردادي در آخرين جلسه خود، بر انتشار ليست واحد براي حضور در انتخابات خبرگان و شوراها تاكيد كرده اند. گفته مي شود در اين جلسه با تاكيد بر ائتلاف گروههاي اصلاح طلب همچنين نسبت به رد صلاحيت برخي از نامزدهاي احتمالي ابراز نگراني شده است. همچنين شنيده شد در اين جلسه مهدي كروبي با ارائه ليست واحد چندان مواق نبوده وليكن اعضاء رده بالاي دوم خرداد نسبت به كسب موافقت او ابراز خوشبيني كرده اند.

* اعزام دو تن از اعضاي شوراي شهر تهران به عنوان كارشناس رشته كوهنوردي به كشور انگليس، واكنش رئيس سازمان تربيت بدني را در پي داشته است. گفته مي شود فدراسيون كوهنوردي در تاريخ 27 اسفند 84 هيئت 5 نفره اي را تا 4 فروردين 85 تحت عنوان كارشناسان رشته كوهنوردي به لندن اعزام كرده كه در ميا ن اسامي كارشناسان نام دو تن از اعضاء شوراي شهر تهران نيز ديده مي شود. شنيده شده است اين خبر كه با تائيد دبير فدراسيون كوهنوردي مواجه شده، با واكنش شديد علي آبادي رئيس سازمان تربيت بدني روبرو شده است.

* گفته مي شود دو تن از فعالان سياسي كه در خارج از كشور طرح رفراندوم را تدوين كرده بودند، به عنوان مشاوران كميته ها و تشكلهاي وابسته به سازمان سيا در امور ايران به فعاليت مشغول شده اند. (م.س) و (ح) به كميته اي كه در زمينه ايجاد بحران در ايران فعال مي باشد، مشاوره داده و هدف سازمان اطلاعاتي آمريكا اين است كه با سر پل هاي داخلي مرتبط شوند.

* منابع آگاه از تماس برخي نيروهاي بيروني براي فعال و تحريك كردن اجتماعات دانشجويي خبر مي دهند. گفته مي شود اخيرا تماس هايي از سوي گروههاي طبرزدي و حزب ملتي ها با برخي جريانات دانشجويي گرفته شده و آنان را ترغيب به اظهار موضع در برابر رويدادهاي داخلي كشور كرده اند. برخي منابع از احتمال فعال كردن اين گروهها به مناسبت سالگرد 18 تير خبر مي دهند.

* برخي از خبرنگاران حوزه دولت در دولت پيشين به جلسات بنياد باران دعوت مي شوند. در اين جلسات كه هر دو هفته يكبار در دفتر اين بنياد تشكيل مي شود، چهره هاي اصلاح طلب همچون محمدرضا تاجيك و هادي خانيكي و ... حضور يافته و با خبرنگاران در زمينه علل ناكامي اصلاح طلبان و راههاي فرار از بحران و نقد روزنامه نگاران به روند اصلاحات بحث و تبادل نظر مي شود.

* برخي از منابع ضمن اعلام خبر دريافت حقوق هاي غير متعارف در شوراي شهر، خواستار اصلاح اين وضعيت شده اند. گفته مي شود عليرغم اينكه اعضاي شوراي شهر عضويت در اين شورا را شغل ندانسته و آن را نافي حضور در پست هاي ديگر نمي دانند، منابع آگاه از دريافت حقوق يك ميليون توماني و اضافه كار بيش از 800 هزار تومان توسط يكي از اعضاي شوراي شهر خبر مي دهند و گويا فرد مزبور حتي طي هفته هاي گذشته براي روزهاي تعطيل درخواست اضافه كار كرده است.

* حقوق برخي از وزراء خاتمي در نوبت قطع شدن قرار دارد. بر اساس گزارش هاي دريافتي پرونده برخي وزراء خاتمي هم اكنون در يكي از بخش هاي نهاد رياست جمهوري قرار داشته و به اين افراد گفته شده است كه تنها كاري كه مي توان براي افراد انجام داد اين است كه مامور به بخش ديگري شوند.

* گفته مي شود غفوري فرد و ذبيحي خود را براي شركت در انتخابات مياندوره اي مجلس در حوزه انتخابيه تهران آماده مي كنند. از مجيد انصاري و علي ربيعي نيز به عنوان كانيداهاي اصلاح طلبان نام برده مي شود.

* شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي قراراست با نام جديد بطور جدي مسئوليت هماهنگي نيروهاي اصولگرا در انتخابات آتي خبرگان و شوراها را بر عهده بگيرد. حضور ناطق نوري در اين شورا همچنان در هاله اي از ابهام قرار دارد.

* با توجه به قوت گرفتن سفر رئيس جمهور به استان كردستان، حزب منحله دمكرات كردستان ايران طي چند روز گذشته اقدام به توزيع و پخش تراكت هايي كرده كه در آنها از مردم خواسته شده از احمدي نژاد استقبال نكنند. اين اطلاعيه ها در مريوان، سقز و دو شهر مرزي به تعداد زيادي توزيع شده است.

* چاپ مطلبي در روزنامه ايران جمعه بهانه اي براي برخي افراد آشوب طلب و سودجو تبديل شده است، سحرگاه جمعه افراد ناشناس با حمله به دفتر روزنامه ايران در خيابان مدني اروميه، اين دفتر را به آتش كشيدند. خسارات وارده 30 ميليون ريال برآورد شده است. عليرغم اينكه مدير مسئول ايران اشتباه صورت گرفته را سهوي اعلام و نسبت به اصلاح آن قول داد ولي گروههايي در صددند با نگاه افراطي به اين مسئله آن را سرچشمه اختلافات قومي و ايجاد حساسيت در محيط هاي دانشگاهي كنند.

* بدنبال برگزاري كنگره هشتم حزب موتلفه وهمچنين انجام انتخابات شوراي مركزي اين حزب، تغييراتي دراين شورا بوقوع پيوسته كه ازآن جمله مي توان به خروج افرادي همچون فرخ، شفيق، مقصودي، عنايت ، اسماعيل فدايي ، رخ صفت ، نصر عزيري ؛ سخن سنج وآل اسحاق اشاره كرد ولي از سوي ديگر براساس نتايج آراي حاصله انتخابت مذكور يك روحاني ، يك نماينده مجلس، دو نفر از شاخه دانشجويي ودو نفر از زنان عضو اين حزب به عضويت شوراي جديد مركزي پيوستند .

* سفرمتكي به امان كه با توجه به جو سازي رسانه هاي غربي مبني بر كشف موشك وتسليحات ايراني در اين كشور تا حدود زيادي مي توانست به تشنج اوضاع در روابط سياسي دو جانبه منجر شود، سبب گرديد تا اين فضا تلطيف شود ولي پوشش نظامي عبدالله دوم در ديدار رسمي با وزير خارجه كشورمان به عقيده كارشناسان سياسي با تعابيربسيارمواجه گرديده است.