علي كريمي بامصدوميت تمرين كرد / پيروزي ملي پوشان ذخيره مقابل نفرات اصلي

به گزارش خبرنگار" مهر" تمرين عصر امروز با 45 دقيقه تاخير ازساعت 15/18 دقيقه آغازشد. قبل ازشروع تمرين دكتر دادكان، برانكو ايوانكوويچ وعلي دايي طي سخناني برتلاش تمامي ملي پوشان براي حضورشايسته تيم ملي تاكيد كردند و ازتمام بازيكنان خواستند تا بدون توجه به هرگونه مسئله حاشيه اي وبا روحيه بالا تنها افتخارآفريني براي فوتبال كشور درمسابقات مهم جام جهاني را سرلوحه كارخود داشته باشند.

دراين تمرين كه درحضور نزديك به 600 تن ازعلاقمندان وهواداران تيم ملي برگزارشد، بازيكنان پس ازگرم كردن بدنها و انجام كارهاي كششي به دوتيم خاكستري و سبز تقسيم شدند وبه فوتبال درون تيمي پرداختند.

دراين ديدارنفرات اصلي تيم ملي درقالب تيم خاكستري شامل: ميرزاپور، گل محمدي، رضايي، نصرتي، كعبي، تيموريان، كريمي، مهدوي كيا، نكونام، زندي، دايي به مصاف تيم سبز كه شامل: طالب لو، بختياري زاده، صادقي، شجاعي، برهاني، عنايتي، خطيبي، كاظميان، معدنچي، زارع و زندي رفتند كه تيم خاكستري دراين ديداربا گلهاي سهراب بختياري زاده، آرش برهاني ( دوگل) و فريدون زندي به برتري دست يافت.

درتمرين عصر امروز وحيد هاشميان حضورنداشت وبه گفته مربيان تيم ملي ازفردا به جمع ملي پوشان ملحق خواهد شد. علي كريمي نيز با وجود مصدوميت ازناحيه آشيل پا همراه ملي پوشان تمرين كرد، ولي بنظرمي آيد اونتواند تيم ملي را درديداربرابر كرواسي همراهي كند.

نزديك به 40 خبرنگار وعكاس براي پوشش خبري وتصويري تمرينات ملي پوشان كشورمان حضورداشتند ومصاحبه تيمسار نوآموز وعلي كريمي بصورت زنده از شبكه جام جم پخش شد. تيم ملي قراراست تمرينات خود را بطورمنظم تا روزپنج شنبه در تهران دنبال كند و سپس براي ديدارتداركاتي مقابل كرواسي راهي شهر زاگرب شود.