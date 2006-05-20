وزيران خارجه ايران و كويت روابط دوجانبه را مورد بررسي قرار دادند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، شيخ محمد الصباح در اين ديدار در ارزيابي خويش از روابط دو كشور اظهار داشت: روابط دو كشور متين و رو به پيشرفت است و نتايج ديدارهاي دكتر احمدي نژاد و امير كويت مثبت و آثار آن بايد ترجمان يابد.

وزير امور خارجه كويت در خصوص زمان سفر امير كويت به تهران اظهار اميدواري كرد تا وزراي خارجه دو كشور زمان سفر را با رايزنيهاي خويش تعيين كنند ما در خصوص موضوعات سه گانه فلات قاره، انرژي و آب سريعتر بايد وزراي ذيربط را فعال تا مبحث آن را نهائي كنند.

شيخ محمد الصباح در خصوص زمان تشكيل كميته هاي فني و كميسيون مشترك گفت: كويت آمادگي دارد كميته هاي فني پيرامون مسائل سه گانه فوق الاشاره و همچنين كميسيون مشترك را براي آماده سازي سفر امير كويت به تهران تا يكماه آينده برگزار نمايند.

وزير امور خارجه كويت در خصوص اجلاس همسايگان عراق در تهران پس از برگزاري دولت دائم عراق استقبال مي كنيم.

متكي نيز در اين ديدار با ابراز خرسندي از مهمانوازي مقامات كويتي گفت: نتايج رايزني ها آثار خوبي در مناسبات دو كشور داشته و دارد و آنچه در مناسبات دو كشور حائز اهميت است، اراده جدي و قوي مناسبات دو كشور بر پيشبرد اهداف روابط مي باشد.

وي گفت: ما در خصوص مسئله انرژي مذاكرات و مباحث كارشناسي بين وزارت خارجه و و وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران داشته ايم كه خوشبختانه وزارت امور خارجه با عنايت به مسئوليت هايي كه در خصوص كميسيون مشترك همسايگان دارد امكان فعال سازي موضوعات سه گانه را داريم.

وزير امور خارجه كشورمان با اشاره به چگونگي ساز و كارهاي فعال سازي كميسيون مشترك اظهار داشت: كميسيون اقتصادي دو كشور مي تواند مباحث سه گانه فلات قاره، انرژي و آب كه طي يكماه آينده برگزار نمايد و ساز و كارها و پيش نويس موافقتنامه ها را تنظيم و براي مقطع سفر امير كويت فراهم سازند.

متكي در خصوص برنامه صلح آميز هسته اي ايران و نيروگاه اتمي گفت: طرح اوليه برنامه هاي اتمي ايران از 30 سال قبل طراحي شده و نيروگاه اتمي بوشهر از ايمن ترين استانداردها برخوردار است و آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز بر آن نظارت دارد و در خصوص برنامه صلح آميز هسته اي ايران ما بهترين گزينه را گزينه ديپلماتيك كه حقوق ملت ايران را در ارتباط با فن آوري صلح آميز اتمي تضمين نمايد مي دانيم.

وي در خصوص مسائل فلسطين اظهار داشت: ما اميدواريم گروههاي موثر فلسطيني با كنار گذاشتن مسائل جزئي مصالح عاليه ملت فلسطين را محور برنامه خويش قرار داده و با مسائل مشترك بتواند در جهت اهداف بزرگ فلسطين حركت نمايند.