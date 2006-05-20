تشكيل گروه دوستي پارلماني هند و ايران اهميت خاصي در تعميق مناسبات دارد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين ديدار مينو آرا شروف رئيس گروه مزبور با اشاره به روابط كهن و ديرينه بين دو كشور هند و ايران، تحكيم هرچه بيشتر مناسبات فرهنگي تجاري بين مردم دو كشور را حائز اهميت فراوان دانست و گفت: قدمت روابط هند و ايران بحدي زياد است كه جاي گسترش روابط همه جانبه فرهنگي تاريخي و تجاري بين دو تمدن باستاني و كهن به وفور وجوه دارد.

وي همچنين گفت: روابط ايران و هند از حالت روابط دولت به دولت خارج شده و بصورت فردي در بين مردم دو كشور در حال افزايش است.

وي خواستار فعالتر شدن روابط و ظرفيت هاي پارلماني براي گسترش روز افزون مناسبات دو كشور شد.

شروف در بخش ديگري از صحبتهايش گفت: مردم هند بخاطر دفاع از مسائل هسته اي جمهوري اسلامي ايران با انواع تحريمها ازسوي قدرت هاي بزرگ مواجه بوده اند.

در ادامه اين ديدار، حشمت الله فلاحت پيشه رئيس گروه دوستي پارلماني ايران و هند نيز با اشاره به روابط ديرينه دو ملت در طول تاريخ روابط فيمابين گفت: اگر به سوابق و تاريخ و ادبيات فرهنگي دو كشور مراجعه شود، شاهد اشتراكات تمدني و فرهنگي زيادي در جهت گسترش مناسبات بين ملتهاي بزرگ ايران و هند هستيم.

وي با اشاره به تشكيل گروه دوستي پارلماني ايران و هند در مجلس شوراي اسلامي خواستار اقدام سريعتر پارلمان هند در تشكيل گروه متقابل شد و اظهار داشت: تشكيل گروه دوستي پارلماني هند و ايران با توجه به روابط ريشه دار و عميق بين دو كشور حائز اهميت خاصي در بسط و تعميق مناسبات خواهد داشت.