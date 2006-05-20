برنامه جشنواره چشم انداز سينماي امريكاي لاتين اعلام شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي مركز فرهنگي ميثاق اعلام كرد جشنواره غيررقابتي سينماي سوم در 10 دانشگاه كشور به صورت همزمان از امروز شنبه 30 ارديبهشت آغاز شده و تا نهم خرداد ادامه مي يابد.



همزمان با نمايش فيلم ها، جلسات نقد و بررسي با حضور ميهمانان داخلي و خارجي در اين دانشگاهها برگزار خواهد شد. تاكنون حضور پنج ميهمان از آمريكاي لاتين در اين جشنواره قطعي شده كه از آن جمله مي توان به سوزانا مولينا (معاون انستيتو فيلمسازي كوبا) و جوديسي اخمندا، پروفسور توتورو تائوليس (استاد دانشگاه و مستندساز شيليايي)، روبرتو آربولدا و سولاني خنينا (مستندساز از دانشگاه هنرهاي دراماتيك كلمبيا) اشاره كرد.



جدول زمان بندي پخش و نمايش فيلم هاي جشنواره مذكور در دانشگاههاي كشور به شرح زير است:



دانشگاه تهران: يكشنبه 31 ارديبهشت تا چهارشنبه 3 خرداد، جلسه نقد و بررسي چهارشنبه 3 خرداد

دانشگاه علم و صنعت: شنبه 30 ارديبهشت تا چهارشنبه 3 خرداد، جلسه نقد و بررسي يكشنبه 31 ارديبهشت

دانشگاه تبريز: شنبه 6 خرداد تا دوشنبه 8 خرداد، جلسه نقد و بررسي دوشنبه 8 خرداد

دانشگاه علوم پزشكي شيراز: شنبه 6 خرداد تا چهارشنبه 10 خرداد، جلسه نقد و بررسي شنبه 6 خرداد

دانشگاه قزوين: شنبه 6 خرداد تا سه شنبه 9 خرداد، جلسه نقد و بررسي سه شنبه 9 خرداد

دانشگاه گيلان: يكشنبه 31 ارديبهشت تا دوشنبه اول خرداد، جلسه نقد و بررسي دوشنبه اول خرداد

دانشگاه مشهد: شنبه 6 خرداد تا دوشنبه 8 خرداد، جلسه نقد و بررسي متعاقبا اعلام خواهد شد.



برنامه ساير دانشگاهها شامل دانشگاه اصفهان، دانشگاه آزاد هنر، دانشگاه اهواز و دانشگاه صنعتي اصفهان و زمان بندي جلسات نقد و بررسي آنها نيز متعاقبا اعلام مي شود.

کد مطلب 328689