سه كشور غربي و دبيركل اتحاديه عرب از تشكيل دولت جديد عراق استقبال كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،"توني بلر" نخست وزيرانگليس تشكيل دولت جديد عراق را "تحولي بنيادين" در وضعيت اين كشور توصيف كرد.



وي در يك گفتگوي تلويزيوني خود همچنين برحمايت همه جامعه بين المللي از اين "دولت وحدت حقيقي" درعراق تاكيد كرد.



بلر ابراز عقيده كرد كه پيشرفت روند دموكراتيك در عراق ثابت مي كند كه اگر غلبه بر نيروهاي (تروريستي) در عراق و افغانستان در توان ما بود، ما توان چيرگي بر آنها را در هر مكان ديگري در جهان داريم و آن پيشرفتي بزرگ براي امنيت ما است.



"مارگارت بكت" وزير امور خارجه انگليس نيز امروز از دولت جديد عراق خواست تا "تصميم هاي دشواري" را در راه مبارزه با تروريسم و توسعه اقتصادي اتخاذ كند.



وي همچنين در بيانيه خود با طرح ارايه كمك و حمايت پيوسته انگليس به اين دولت، از تصميم پارلمان عراق در دادن راي اعتماد به دولت جديد عراق به رياست نوري المالكي بسيار استقبال كرد.



بكت با اشاره به اينكه اين دولت منعكس كننده تعدد گزينه هاي ملت است، اظهارداشت : عراقي ها ثابت كردند كه تروريسيم در عراق جديد جايي ندارد.



وزير امور خارجه انگليس گفت كه اگر عراق و جامعه بين المللي خواستار چيرگي بر مدافعان خشونت هستند،دولت عراق بايد تصميم هاي دشواري شامل ساختن ساختارهاي دموكراتيك وافزايش تعداد نيروهاي امنيتي خود و توسعه اقتصاد اتخاذ كند.



وي افزود: انگليس به كمك خود به ملت عراق براي رويارويي با اين چالش ها تا زماني كه نياز باشد، ادامه خواهد داد.



در همين حال،"زلمي خليل زاد" سفير آمريكا در عراق با تمجيد از دولت وحدت ملي در عراق گفت كه اين امر زمينه "كاهش" تعداد نيروهاي آمريكايي در اين كشور را فراهم خواهد كرد.



وي در جريان كنفرانس مطبوعاتي خود افزود: تغييرات سياسي مداوم كه از طريق وزيران فعال بر وحدت و آشتي تمركز دارد پيشرفت در سمت و سوي صحيح را اعطا خواهد كرد كه اين امر به ما اجازه تصحيح تعداد نيروهاي خود مستقر در عراق را خواهد داد.



سفير آمريكا در عراق ابراز عقيده كرد كه عراق امروز با مشاركت همه طوايف آن در مسير صحيح قرار دارد.



"رومانو پرودي" نخست وزير ايتاليا نيز امروز تشكيل دولت جديد عراق را به نوري المالكي همتاي عراقي خود تبريك و آن را گامي مهم در مسير "بازسازي عراقي دموكراتيك" توصيف كرد.



وي در پيام خود به المالكي ضمن "تبريك هاي صادقانه در مورد تشكيل دولت وحدت ملي جديد " دربردارنده نمايندگان منتخب طوايف شيعه و كرد و عرب عراق گفت كه گزينه آشتي از طريق شركت دادن همه طيفها ي سياسي در عراق گامي مهم در مسير دشوار بازسازي عراقي دموكراتيك محسوب مي شود.



برپايه اين گزارش، پرودي در مجلس سناي ايتاليا بار ديگر گفت كه 2600سرباز ايتاليالي مستقر در شهر ناصريه در جنوب عراق حداكثر تا پايان سال جاري از عراق خارج خواهند شد.

در همين حال، خبرگزاري رويترز نيز گزارش داد كه عمرو موسي دبيركل اتحاديه عرب تشكيل دولت را گامي در جهت تحقق امنيت و ثبات توصيف كرد.

خبرگزاري خاورميانه مصر"منا" به نقل ازموسي افزود كه وي اميدوار به تكميل ساختار دولت عراق است كه منعكس كننده وحدت ملي است كه يك موضوع اساسي در تشكيل دولت جديد عراق به شمار مي رود.

نوري المالكي نخست وزير جديد عراق روز شنبه دولت وحدت ملي خود را مركب از 37 وزير(البته بدون تعيين وزيران دفاع و كشور) به پارلمان عراق معرفي كرد واين كابينه از مجلس راي اعتماد گرفت.



با اينكه فراكسيون هاي مختلف پارلمان قبلا بر روي وزراي پيشنهادي نوري المالكي به توافق رسيده بودند، اما وضعيت وزارتخانه هاي كشور ودفاع كه دو وزارتخانه كليدي به شمار مي آيند، همچنان نامشخص باقي مانده اند و مالكي و الزوبعي سرپرستي اين دو وزارتخانه را تا زمان مشخص شدن وزيران مربوطه برعهده خواهند گرفت.