هنوز شرايط بازي كردن را ندارم / نفرات ديگري هم مي توانستند به تيم ملي دعوت شوند

علي كريمي كه درحاشيه تمرين عصر امروز تيم ملي با خبرنگار" مهر" گفتگو مي كرد، با بيان اين مطلب افزود: امروزهيچ مسئله اي به اندازه حمايت از تيم ملي اهميت ندارد و تمامي مسئولان، رسانه ها و مردم بايد تنها به فكر حمايت وبالا بردن روحيه تيم ملي باشند.

كريمي درباره شرايط تيم ملي درآستانه جام جهاني تصريح كرد: خوشبختانه تيم ملي از نفرات بسيارخوبي تشكيل شده وحضور تعدادي ازبازيكنان جوان شور و نشاط خاصي به تيم ملي بخشيده است و انگيزه تيمي را افزايش داده است وهيچ بازيكني براي حضور درتركيب اصلي حاشيه امنيت ندارد.

هافبك تكنيكي تيم ملي همچنين يادآورشد: البته به نظر من نفرات شايسته ديگري هم بودند كه مي توانستند به تيم ملي دعوت شوند ولي به هرحال اين انتخاب نظر سرمربي تيم است و بايد به آن احترام گذاشت.

وي درپايان درخصوص ميزان آمادگي اش براي حضور درجام جهاني گفت: درحال حاضر تاحدودي ازناحيه آشيل پا با مصدوميت روبروهستم و اين احتمال وجود دارد كه حتي درديدار برابركرواسي نتوانم تيم ملي را همراهي كنم، ولي اميدوارم تا فاصله اي كه بازيهاي جام جهاني باقي مانده بتوانم به شرايط مطلوب نزديك شوم وبازيكن تاثيرگذاري درتيم ملي باشم.