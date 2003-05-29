سازمان كنفرانس اسلامي بزرگترين نهادي است كه جهان اسلام را نمايندگي مي كند

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري مهر وي افزود: سازمان كنفرانس اسلامي به مثابه بزرگترين نهادي كه جهان اسلام را نمايندگي مي كند، مي تواند و مي بايد، ديدگاه ها، ابتكارها و پيشنهادهاي كشورهاي اسلامي را در راستاي تقويت امنيت و صلح، بسط عدالت وآزادي، ارتقاي دمكراسي وحقوق بشر و تحقق توسعه پايدار، به جامعه جهاني عرضه كند. از ميان موضوعات بسيار مهم در وضع كنوني بين المللي، تاكيد فزاينده بر اصل حاكميت ملي و تماميت ارضي كشورهاي اسلامي است. هيچ بهانه و دستاويزي نمي تواند نقض حاكميت ملي و خدشه وارد آوردن به تماميت ارضي كشورها را توجيه كند، به ويژه آنكه تجاوز به كشورها، بر مدار يك جانبه گرايي و با زيرپا نهادن آشكار تمام حقوق و موازين پذيرفته شده بين المللي صورت پذيرد.

خرازي تاكيد كرد :امنيت واقعي و صلح پايدار بدون خلع سلاح جهاني بدست نمي آيد. ما بر اين باوريم كه معاهدات بنيادين خلع سلاح، به رغم كاستي ها توانسته است كارنامه اي موفق براي جلوگيري از گسترش جنگ افزارهاي كشتار جمعي از خود بر جاي بگذارد. پايبندي به موازين اين معاهدات و تقويت آنها در چارچوبي جامع، غيرتبعيض آميز و چند جانبه گرايانه، تنها راه مقابله با تهديد گسترش اينگونه جنگ افزارها است.

هرگونه نگراني درباره اجراي معاهدات سلاح هاي كشتار جمعي بايد از طريق همكاري هاي بين المللي و ساز و كارهاي پيش بيني شده در اين معاهدات حل و فصل شوند. توسل به تهديد و وارد آوردن اتهامات بي اساس به كشورها، خارج از چارچوب هاي بين المللي تنها به از ميان رفتن اعتبار معاهدات بين المللي خواهد انجاميد.

وزير امور خارجه تصريح كرد : سازمان بين المللي انرژي اتمي تنها سازمان صلاحيتدار بين المللي براي نظارت بر فعاليت هاي كشورهاي عضو معاهده عدم گسترش سلاح هاي هسته اي است. هرگونه نگراني كشورهاي عضو، صرفا بايد از طريق سازوكارهاي اين سازمان پيگيري و بررسي شود.

خرازي گفت : ما معتقديم كه هرگونه ابهام و نگراني بايد در چارچوب همكاري هاي بين المللي و در قالب گسترش روح تفاهم و اعتماد بين اعضاي معاهده و با هدف تقويت مفاد و اجراي تعهدات اعضا صورت گيرد و درباره صلح و امنيت در خاورميانه نيز ما بار ديگر بر ضرورت حياتي تبديل آن به منطقه اي عاري از سلاح هاي كشتار جمعي تاكيد مي كنيم.

وزير امورخارجه تاكيد كرد : اسراييل در اين منطقه تنها رژيمي است كه نه فقط به معاهده منع اشاعه سلاح هاي هسته اي نپيوسته است ، بلكه عضو هيچيك از ديگر معاهدات بنيادين خلع سلاح هم نيست. كشورهاي اسلامي مي بايست يكصدا از جامعه بين المللي و همچنين كشورهايي كه بر اين رژيم نفوذ دارند، مصرانه بخواهند كه اسرائيل را با توجه به اينكه سلاح هاي كشتار جمعي اش تهديدي جدي عليه صلح و ثبات در خاورميانه است، عملا تحت فشار قرار دهند تا از تداوم سياست هاي مبتني بر توليد و انباشت جنگ افزارهاي كشتار جمعي دست بشويد و به معاهدات خلع سلاح بپيوندد.

خرازي تصريح كرد: البته مبارزه با تروريسم به تلاش پيگير و همه جانبه نياز دارد. اقدامات هماهنگ و موثر ملي و بين المللي بايد هيچ جاي امني را براي تروريست ها از هرگروه و مليتي باقي نگذارد. اين مبارزه بايد غيرتبعيض آميز، شفاف، در چارچوب يك همكاري بين المللي و بر اساس مصوبات سازمان ملل متحد صورت بگيرد.