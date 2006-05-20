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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۲۰:۵۵

استاد حوزه علميه قم :

امروز جهان به دنبال الگوگيري از آموزه‌ هاي انقلاب و حكومت اسلامي است

امروز جهان به دنبال الگوگيري از آموزه‌ هاي انقلاب و حكومت اسلامي است

آيت الله فاضل لنكراني در مراسم اختتاميه كنگره هوشياري ملي جوانان از الگوگيري بسياري از مسلمانان جهان از آموزه ‌هاي انقلاب اسلامي خبر داد.

به گزارش خبرنگار"مهر" در قم، آيت الله فاضل لنكراني در مراسم اختتاميه كنگره هوشياري ملي جوانان گفت: قبل از انقلاب به رواياتي برخورد مي‌كرديم كه ايراني‌ها مقدمه علم هستند و تفسير آن مشكل بود و امروزه به بركت انقلاب و نظام اين عنايت نصيب كشور ما شده است.

وي همچنين پيشرفت دانشمندان ايراني در فناوري هسته‌اي را مديون دين و اسلام قلمداد كرد و افزود: تسليم در برابر آيات الهي موجب سعادت فرد و جامعه مي‌شود.

فاضل لنكراني به الگوگيري غربي‌ها از نظام اسلام اشاره كرد و گفت: امروزه مردم جهان به دنبال الگوگيري از آموزه‌هاي انقلابي، دين و حكومت اسلامي هستند و اين به بركت پيروزي انقلاب اسلامي است. از بركات انقلاب اسلامي، هويت بخشي به انسان بود. قبل از انقلاب به جوانان، اجازه هويت‌يابي به آنها داده نمي‌شد.

وي ادامه داد: انقلاب اسلامي انسانيت و رشد را با خود به جوانان القا كرد و با اين پيروزي احكام اسلام و دين در جامعه رواج پيدا كرد و باعث رشد دين و علم شد. عزت و استقلال كه امروز نصيب جوانان و انقلابيون شده است به بركت دين و اسلام است. 

استاد حوزه علميه قم در خاتمه اظهار داشت: انقلاب ما يك انقلاب محض سياسي نبود كه گروهي را بركنار كند و خود بر سر كار آيد. انقلاب ما انقلاب ديني بود و در حالي كه دشمنان دين را امري شخصي شخصي تلقي مي‌كردند و كاري به سرنوشت‌ جامعه نداشتند.

کد مطلب 328705

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