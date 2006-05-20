امروز جهان به دنبال الگوگيري از آموزه‌ هاي انقلاب و حكومت اسلامي است

به گزارش خبرنگار"مهر" در قم، آيت الله فاضل لنكراني در مراسم اختتاميه كنگره هوشياري ملي جوانان گفت: قبل از انقلاب به رواياتي برخورد مي‌كرديم كه ايراني‌ها مقدمه علم هستند و تفسير آن مشكل بود و امروزه به بركت انقلاب و نظام اين عنايت نصيب كشور ما شده است.

وي همچنين پيشرفت دانشمندان ايراني در فناوري هسته‌اي را مديون دين و اسلام قلمداد كرد و افزود: تسليم در برابر آيات الهي موجب سعادت فرد و جامعه مي‌شود.

فاضل لنكراني به الگوگيري غربي‌ها از نظام اسلام اشاره كرد و گفت: امروزه مردم جهان به دنبال الگوگيري از آموزه‌هاي انقلابي، دين و حكومت اسلامي هستند و اين به بركت پيروزي انقلاب اسلامي است. از بركات انقلاب اسلامي، هويت بخشي به انسان بود. قبل از انقلاب به جوانان، اجازه هويت‌يابي به آنها داده نمي‌شد.

وي ادامه داد: انقلاب اسلامي انسانيت و رشد را با خود به جوانان القا كرد و با اين پيروزي احكام اسلام و دين در جامعه رواج پيدا كرد و باعث رشد دين و علم شد. عزت و استقلال كه امروز نصيب جوانان و انقلابيون شده است به بركت دين و اسلام است.

استاد حوزه علميه قم در خاتمه اظهار داشت: انقلاب ما يك انقلاب محض سياسي نبود كه گروهي را بركنار كند و خود بر سر كار آيد. انقلاب ما انقلاب ديني بود و در حالي كه دشمنان دين را امري شخصي شخصي تلقي مي‌كردند و كاري به سرنوشت‌ جامعه نداشتند.