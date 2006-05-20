عراق؛ ديوانسالاري در مقابل جلب رضايت

به گزارش خبرگزاري مهر نوري المالكي نخست وزير دولت دائمي عراق امروز شنبه از پارلمان اين كشور راي اعتماد گرفت تا اولين برگ از حكومت فراگير اين كشور بر پايه انتخابات مردمي پس از سرنگوني رژيم بعث تشكيل شود .

نوري المالكي از اعضاي ائتلاف عراق يكپارچه(فراكسيون اكثريت) كه پس از يك بن بست 4 ماه در روند مربوط به تشكيل دولت در 22 ماه آوريل (2 ارديبهشت) از طرف جلال طالباني رئيس جمهوري مامور تشكيل دولت جديد شده بود در نهايت ليست خود را به مجلس ارايه و راي اعتماد گرفت . وي سه روز بعد (5 ارديبهشت) از انتخابش ابراز اميدواري كرد تا دولت جديد را در مدت 15 روز تشكيل دهد اما اختلاف نظر گروهها بر سر كسب پستهاي كليدي تحقق هدف فوق را امكان پذير نكرد.

معرفي اعضاي كابينه سه روز پيش از اتمام مهلت يكماهه قانون اساسي در حالي كه تكليف وزارتخانه هاي حساس كشور و دفاع مشخص نشده است نشانگر آن است كه سايه اختلافات هنوز معماي اصلي در فضاي سياسي عراق است .

اگر چه كسب راي اعتماد از كابينه، موفقيت نوري المالكي را در كسب حداكثر رضايت مي رساند اما اعتراض برخي احزاب مثل جبهه توافق اهل سنت و گفتگوي ملي و حزب فضيلت در كسب وزارتخانه هاي دلخواه معادله ها و چانه زني هاي نوري المالكي را ناكافي جلوه مي دهد.

رويكرد نوري المالكي نخست وزير مكلف در واگذاري اين دو پست به دو شخص مستقل راهكار مثبتي در حل اختلافات بود .

به طور كل تركيب كابينه نخست دايمي عراق نشان مي دهد كه مسئولان سياسي بيش از آنكه به فكر كيفيت يك دولت كارگزار باشند در انديشه راضي كردن جناح ها با عريض و طويل كردن دستگاه حكومتي بوده اند . پيدايش ديوانسالاري در آينده بر روند بازسازي اين كشور و بر انجام كارهاي روزمره مردم تاثير منفي خواهد گذاشت و هزينه هاي غير ضرور را بر دولت تحميل خواهد كرد .

همچنين تركيب كابينه نشان مي دهد كه دخالت آمريكا در چينش اعضاء بي تاثير نبوده است و مقامات عراقي در ابتكار شخصيت هاي مستقل براي پستهاي كليدي ، نظر آمريكايي ها را تامين كرده اند .

به گزارش "مهر" با اين وجود و با توجه به دوران گذار عراق از يك فاز حكومتي ديكتاتوري به سيستم حكومتي انجمني و بروز مشكلات امنيتي و ورود طيفهاي مختلف قومي و مذهبي به صحنه قدرت ، تشكيل كابينه نخست و جلب راي اعتماد را بايد امري موفقيت آميز دانست . سيستم هاي نوظهور هميشه بر پايه فرآيند زماني از كاستي و مشكلات فاصله مي گيرند و دولت آتي عراق نيز در چارچوب فاز زماني مي تواند روندي موفقيت آميز را تجربه كند .