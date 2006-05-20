آمريكا بايد وارد گفتگوي مستقيم با ايران شود/ غرب برداشتهاي متفاوتي از سخنان رئيس جمهور ايران دارد

به گزارش خبرگزاري مهر،"زبيگنو برژينسكي" مشاور پيشين سازمان امنيت ملي آمريكا در گفتگو با شبكه خبري دويچه وله درباره پيشنهاد اخير اروپا به ايران مبني بر احداث راكتور آب سبك در ازاي توقف غني سازي اورانيوم اظهار داشت : بايد متوجه بود كه سخنان "محمود احمدي نژاد" رئيس جمهوري ايران همواره از سوي غرب با برداشتهاي مختلفي روبرو شده است.

وي گفت : ايران بايد به پيشنهادهاي مطرح شده توجه و دقت كرده و پس از آن به اتخاذ تصميم بپردازد .

وي افزود : اگرچه رئيس جمهوري ايران مواضع تندي در قبال غرب اتخاذ مي كند، اما غرب خواهان گفتگو است و لازم است تا رئيس جمهوري ايران از اين فرصت استفاده كرده و زمينه را براي انجام مذاكرات فراهم كند .

مشاورپيشين سازمان امنيت ملي آمريكا درباره اين ادعا كه تمام مقامات ايراني خواهان آغازغني سازي اورانيوم نيستند، تصريح كرد: مسئله انجام يا عدم انجام فعاليت غني سازي اورانيوم امري است كه كاملاً به موضع خود ايراني ها باز مي گردد .

" برژينسكي " در ادامه افزود : تمام مسئله به اين بر مي گردد كه روند گفتگوها و مذاكرات چگونه پيش رود .

مشاور پيشين سازمان امنيت ملي آمريكا همچنين اظهار داشت: من شخصاً معتقدم كه واشنگتن بايد به طور مستقيم در مذاكرات شركت كند، البته اين امر از سوي " هنري كسينجر " وزير امورخارجه اسبق آمريكا نيز مطرح شده كه با مخالفتهايي روبرو شده است .

وي درباره برخي تهديدهاي نظامي آمريكا عليه ايران خاطر نشان كرد: آمريكا بارها به ايران اعلام كرده است كه همچنان تمام گزينه ها را روي ميز داشته و به تمام آنها فكر مي كند .

" برژينسكي " در ادامه اظهار داشت : آنچه كه هم اينك منطقه را با مشكل روبرو كرده، افزايش بي سابقه قيمت نفت و پيامدهاي آن است .

وي در پاسخ به اين رسانه آلماني درباره راههاي ممكن براي مقابله با ايران در صورت احتمال تلاش اين كشور براي ساخت بمب اتمي گفت : در وهله اول گمان نمي كنم كه ساخت بمب اتمي از سوي ايران جدي تلقي شود .

مشاور پيشين سازمان امنيت ملي آمريكا در ادامه تصريح كرد: تا زماني كه چين و روسيه همسويي خود را با ساير اعضاي شوراي امنيت نشان ندهند، نمي توان شاهد اقدام جدي عليه ايران بود.