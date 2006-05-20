آمريكا بايد وارد گفتگوي مستقيم با ايران شود/ غرب برداشتهاي متفاوتي از سخنان رئيس جمهور ايران دارد

وي گفت : ايران بايد به پيشنهادهاي مطرح شده توجه و دقت كرده و پس از آن به اتخاذ تصميم بپردازد .
وي افزود : اگرچه رئيس جمهوري ايران مواضع تندي در قبال غرب اتخاذ مي كند، اما غرب خواهان گفتگو است و لازم است تا رئيس جمهوري ايران از اين فرصت استفاده كرده و زمينه را براي انجام مذاكرات فراهم كند .
مشاورپيشين سازمان امنيت ملي آمريكا درباره اين ادعا كه تمام مقامات ايراني خواهان آغازغني سازي اورانيوم نيستند، تصريح كرد: مسئله انجام يا عدم انجام فعاليت غني سازي اورانيوم امري است كه كاملاً به موضع خود ايراني ها باز مي گردد .
" برژينسكي " در ادامه افزود : تمام مسئله به اين بر مي گردد كه روند گفتگوها و مذاكرات چگونه پيش رود .
مشاور پيشين سازمان امنيت ملي آمريكا همچنين اظهار داشت: من شخصاً معتقدم كه واشنگتن بايد به طور مستقيم در مذاكرات شركت كند، البته اين امر از سوي " هنري كسينجر " وزير امورخارجه اسبق آمريكا نيز مطرح شده كه با مخالفتهايي روبرو شده است .
وي درباره برخي تهديدهاي نظامي آمريكا عليه ايران خاطر نشان كرد: آمريكا بارها به ايران اعلام كرده است كه همچنان تمام گزينه ها را روي ميز داشته و به تمام آنها فكر مي كند .
" برژينسكي " در ادامه اظهار داشت : آنچه كه هم اينك منطقه را با مشكل روبرو كرده، افزايش بي سابقه قيمت نفت و پيامدهاي آن است .
وي در پاسخ به اين رسانه آلماني درباره راههاي ممكن براي مقابله با ايران در صورت احتمال تلاش اين كشور براي ساخت بمب اتمي گفت : در وهله اول گمان نمي كنم كه ساخت بمب اتمي از سوي ايران جدي تلقي شود .
مشاور پيشين سازمان امنيت ملي آمريكا در ادامه تصريح كرد: تا زماني كه چين و روسيه همسويي خود را با ساير اعضاي شوراي امنيت نشان ندهند، نمي توان شاهد اقدام جدي عليه ايران بود.
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