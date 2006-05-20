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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۲۰:۵۱

طلاب و فضلاي استان چهارمحال و بختياري تجليل شدند

مراسم تجليل از طلاب ممتاز استان چهارمحال و بختياري با حضور اساتيد، فضلا و طلاب در سالن اجتماعات دفتر تبليغات اسلامي برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام هاشمي - مدير كل اوقاف و امور خيريه استان قم در جمع طلاب و فضلاي اين استان گفت: قم از ديرباز مورد عنايت اهل بيت بوده و بعد از خاك سپاري حضرت معصومه (س)، اين شهر آن گونه متحول شده است كه در روايات آمده است، علم در آخر الزمان از قم به تمام جهان منتشر خواهد شد.

وي با تاكيد بر احياي فرهنگ وقف در جامعه اسلامي خواستار تناسب وقف با نيازهاي جامعه شد.

مدير كل اوقاف و امور خيريه استان قم، در بخشي از سخنان خود با اشاره به اقبال مردم جهان به معارف و حقايق اسلام و اهل بيت افزود: طلاب به عنوان مبلغين ديني بايد به زبان هاي زنده دنيا جهت ارائه معارف قرآن و اهل بيت عليهم السلام به جهان آشنا باشند.

بر اساس گزارش مركز خبر حوزه، در ادامه اين مراسم مدير حوزه علميه شهركرد گفت: جواني، ايام تربيت نفس است و قبل از اين كه كسي وارد جامعه شود بايد خود را بسازد و در تهذيب اخلاقي بكوشد، زيرا اخلاق سرمايه زندگي است و انبيا بسياري از مردم را با اخلاق نيكو به دين الهي جذب كردند.

در پايان اين همايش از طلاب ممتاز استان چهارمحال و بختياري با اهداي لوح تقدير و هدايايي تجليل به عمل آمد.

کد مطلب 328714

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