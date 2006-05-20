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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۲۰:۴۷

در ادامه واكنشهاي بين المللي؛

سازمان ملل متحد از تشكيل دولت جديد عراق استقبال كرد

سازمان ملل متحد از تشكيل دولت جديد عراق استقبال كرد

دبيركل سازمان ملل متحد امروز از تشكيل اولين دولت دائمي عراق پس از سرنگوني رژيم صدام و راي اعتماد پارلمان عراق به آن استقبال كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،سخنگوي دبيركل سازمان ملل متحد اعلام كرد كه كوفي عنان از تشكيل دولت جديد عراق استقبال كرده است و به رهبران جديد اين كشور تبريك گفته است.

اين سخنگو در بيانيه اي اعلام كرد:" دبيركل از اعلام تشكيل دولت جديد عراق استقبال كرد و به نوري المالكي نخست وزير و اعضاي اولين دولت منتخب در عراق تبريك گفته است."

وي افزود:" عنان براي دولت جديد در رويارويي با چالشهاي بزرگ پيش روي عراق آرزوي موفقيت كرده است."

بر اساس اين بيانيه، دبيركل سازمان ملل متحد دراشاره به تعيين نشدن وزيران دفاع و كشور دولت جديد ابراز اميدواري كرد تا با مشخص شدن تكليف اين دو وزارتخانه در  اسرع وقت، دولت جديد، كامل شود تا گامهاي فوري در مسير حل مشكلات اساسي،آشتي ملي، امنيت و دولت قانون و احترام به حقوق بشر و بازسازي و توسعه بردارد.

نوري المالكي نخست وزير جديد عراق روز شنبه، دولت وحدت ملي خود را مركب از 37 وزير(البته بدون تعيين وزيران دفاع و كشور) به پارلمان عراق معرفي كرد واين كابينه از مجلس راي اعتماد گرفت.

با اينكه فراكسيون هاي مختلف پارلمان قبلا بر روي وزراي پيشنهادي نوري المالكي به توافق رسيده بودند، اما وضعيت وزارتخانه هاي كشور ودفاع كه دو وزارتخانه كليدي به شمار مي آيند، همچنان نامشخص باقي مانده اند و مالكي و الزوبعي سرپرستي اين دو وزارتخانه را تا زمان مشخص شدن وزيران مربوطه برعهده خواهند گرفت.

کد مطلب 328715

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