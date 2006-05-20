دستورات الهي راهي براي خودشناسي است

به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله جوادي آملي در جمع بسيجيان وزارت نفت با بيان اين مطلب تلاش كاركنان وزارت نفت را در دفاع از حريم ميهن اسلامي در عرصه اقتصادي و استخراج نفت ستود و گفت: انسان نظير كوه استواري است كه در باطن خود معادني از معارف و حقايق را دارا است لذا در درك و استخراج حقايق نبايد كوتاهي كرد.

بر اساس مركز خبر حوزه، وي با اشاره به فرازهايي از آيات قرآن گفت: خداوند براي مقابله انسان با ابليس، نور هدايت و رستگاري را در درون همه روشن كرده است. انساني كه نوراني شد حقايق را درك مي كند و هيچ گاه از مسير حق منحرف نمي شود و حتي سبب نجات ديگران نيز مي شود.