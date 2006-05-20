  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۲۰:۵۸

دستورات الهي راهي براي خودشناسي است

دستورات الهي راهي براي خودشناسي است

آيت الله جوادي آملي دستورات الهي را راهي براي خودشناسي دانست و گفت: ابليس سرسخت ترين دشمن انسان است و با دين و آبروي انسان سرستيز دارد و سعي مي كند سر مايه هاي معنوي و باطني انسان را بگيرد و باطن او را از معارف الهي تهي كند.

به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله جوادي آملي در جمع بسيجيان وزارت نفت با بيان اين مطلب تلاش كاركنان وزارت نفت را در دفاع از حريم ميهن اسلامي در عرصه اقتصادي و استخراج نفت ستود و گفت: انسان نظير كوه استواري است كه در باطن خود معادني از معارف و حقايق را دارا است لذا در درك و استخراج حقايق نبايد كوتاهي كرد.

بر اساس مركز خبر حوزه، وي با اشاره به فرازهايي از آيات قرآن گفت: خداوند براي مقابله انسان با ابليس، نور هدايت و رستگاري را در درون همه روشن كرده است. انساني كه نوراني شد حقايق را درك مي كند و هيچ گاه از مسير حق منحرف نمي شود و حتي سبب نجات ديگران نيز مي شود.

کد مطلب 328717

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها