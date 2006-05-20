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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۲۱:۰۹

آيت الله صافي گلپايگاني :

محروميت واقعي محروميت از فضايل حقيقي است

محروميت واقعي محروميت از فضايل حقيقي است

همه اشخاص بايد سعي كنند زندگي قرآني و حقيقي داشته باشند و هيچ گاه نبايد تصور كرد كه زنان در بخشي از امور محروم هستند، زيرا محروميت واقعي، محروميت از فضايل حقيقي است.

به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله صافي گلپايگاني در جمع طلاب سفيران هدايت آذربايجان شرقي با بيان اين مطلب از اجراي طرح سفيران هدايت تقدير كرده و اظهار داشت: در عصر غيبت بايد مقاصد قرآن و اهل بيت (ع) در جامعه حفظ شود و يكي از مصاديق اين كار، هدايت ديگران است.

وي با اشاره به وظايف خطير روحانيت و مبلغين در هدايت جامعه، خودسازي و تهذيب باطن را بر هدايت ديگران مقدم دانست و افزود: كسي كه مي خواهد ديگران را تعليم دهد ابتدا بايد در مقام خودسازي باشد و در اين مسير تفاوتي بين زن و مرد نيست. 

آيت الله صافي گلپايگاني با اشاره به جايگاه رفيع علم در مكتب اسلام بر غناي جامعه اسلامي در ابعاد معنوي علمي و اخلاقي تاكيد كرد.

بر اساس گزارش مركز خبر حوزه، در ابتداي اين ديدار مسئول حوزه علميه سفيران هدايت با ارايه گزارشي از اهداف و عملكرد اين حوزه گفت: دوره سفيران هدايت در طول پنج سال به تربيت طلابي مي پردازد كه علاوه بر تحصيل دروس مرسوم حوزه مهارت هاي لازم جهت پاسخ گويي به نيازهاي معارف، اصول عقايد و نيز شبهات موجود در جامعه را كسب مي كنند و هم اكنون هشتاد طلبه در دو مقطع مشغول به تحصيل هستند.

کد مطلب 328718

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