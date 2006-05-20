عملكرد بعضي دينداران سبب آسيب ديدن چهره زلال دين مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام "حسيني بوشهري" در جمع بانوان مداح سازمان تبليغات اسلامي استان قم بر لزوم بررسي آفت ها و آسيب هاي حوزه دين تاكيد كرد و اظهار داشت: بايد ملاحظه كرد ديني كه اصالتا تامين كننده سعادت بشر است و راه و رسم زندگي را به انسان نشان مي دهد، توسط چه آسيب ها و خطراتي تهديد مي شود.

مدير حوزه علميه قم با اشاره به منشا آسيب هاي عرصه دين، مسئوليت بزرگان و خواص حوزه دين را در تشخيص و برخورد با آسيب ها و آفت هاي دين مهم ارزيابي كرد و گفت: برخي افراد با قصد و نيت قبلي آن چه در دين وجود ندارد را وارد دين مي كنند و برخي نيز بدون توجه و صرفا به واسطه عشق به باورهاي ديني آن را در معرض آسيب قرار مي دهند.

حجت الاسلام "حسيني بوشهري" با اشاره به جايگاه ارزشمند مداحي در فرهنگي ديني، مداحان را معرفي كننده چهره زيباي اهل بيت خواند و با استناد به سخنان رهبر فرزانه انقلاب يادآور شد: بهره گيري از مفاهيم اعتقادي، انقلابي، اخلاقي و استفاده از متون و مناقب مستند، از عناصر چهارگانه مداحي است، جامعه ما تشنه مباحث اخلاقي است و لازم است مداحان، آسيب هاي اخلاقي و اجتماعي را در قالب مدح و اشعار زيبا وارد خانواده ها كنند.

بر اساس گزارش مركز خبر حوزه، وي با انتقاد از رواج آهنگ ها و لحن هاي نامناسب و آميخته با لهو و لعب در مداحي ها، سازمان تبليغات اسلامي را جايگاه و متولي امور در اصلاح برنامه هاي مداحي دانست.