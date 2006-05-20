گردهمايي طلاب و فضلاي آذربايجان شرقي برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر، مهندس معمارزاده استاندار آذربايجان شرقي هدف انقلاب را صيانت از اسلام و قرآن دانست و با اشاره به وقايع و رخدادهاي پس از انقلاب خاطر نشان كرد: دغدغه اصلي انقلاب، واقع شدن در معرض حملات فرهنگي است كه امروز بستر براي پركردن خلاهاي فرهنگي آماده است و هيچ توفيقي در عرصه هاي اقتصادي و سياسي كشور حاصل نمي شود مگر اين كه زير ساخت هاي فرهنگي بر اساس مباني اسلام پي ريزي شود.

وي با تاسف از عدم برگزاري بزرگداشت هايي در تجليل از مفاخر مذهبي استان مثل ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي، سيد علي قاضي و علامه طباطبائي و برگزاري همايش هاي متعدد در بزرگداشت مفاخر موسيقي و نقاشي خاطر نشان كرد: آيا شخصيتي همچون ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي به اندازه يك نقاش به كشور خدمت نكرده است؟

بر اساس گزارش مركز خبر حوزه، در ادامه اين نشست حجت الاسلام شبستري، نماينده طلاب و فضلاي آذربايجان شرقي، مشكلات فرهنگي را از بزرگترين معضلات استان دانست و گفت: كمبود روحاني عامل بسياري از مشكلات فرهنگي است.