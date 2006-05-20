تيم فوتسال ايران در نخستين گام به مصاف تركمنستان مي رود / جورانديرو : ايران براي تداوم قهرماني هايش به ازبكستان آمده است

به گزارش خبرنگار"مهر"، تيم فوتسال كشورمان كه عنوان قهرماني هفت دوره گذشته اين رقابتها را دركارنامه افتخارات خود دارد در اين دوره از مسابقات نيزبا هدف تداوم قهرماني هاي خود گام به اين مسابقات گذاشته است و با وجود تركيبي نسبتا جوان همچنان اميد اول قهرماني در اين رقابتهاست .

جورانديرو دوراتا سرمربي تيم فوتسال كشورمان با بيان اينكه تيم ايران از هر نظر براي حضور در اين مسابقات آماده است گفت : ما براي تكرار قهرماني هاي خود به ازبكستان آمده ايم هرچند در اين راه حريفان خوبي نظير ژاپن ، تايلند و ازبكستان را پيش رو خواهيم داشت . خوشبختانه تمام بازيكنان در شرايط مطلوبي به سر مي برند و براي مسابقه فردا كاملا آماده اند .

تيم كشورمان در گروه چهارم رقابتهاي فوتسال قهرماني آسيا با تيم هاي تركمنستان ، تايلند و اندونزي همگروه است كه نخستين ديدارخود را ساعت 30/16 به وقت تهران مقابل تيم تركمنستان برگزارخواهد كرد كه پيش بيني مي شود تيم كشورمان به يك پيروزي پرگل و روحيه بخش در نخستين گام دست يابد .

هشتمين دوره پيكارهاي فوتسال قهرماني آسيا از 31 ارديبهشت تا 7 خرداد ماه در تاشكند ازبكستان برگزار خواهد شد .