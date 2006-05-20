دانشجويان با اعتبارات ناچيز پژوهشي "تمرين تحقيق" مي كنند نه "تحقيق"

دكتر "حسين ملك افضلي" - معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: سياست اصلي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، تقويت كميته هاي تحقيقات دانشجويي است و در اين راه از دانشجويان علاقمند و برجسته در علوم پزشكي بهره خواهد برد.

وي اضافه كرد: كميته تحقيقات دانشجويي در دانشگاه هاي علوم پزشكي بستر مناسبي براي ايجاد فرهنگ پژوهش در ميان دانشجويان است تا به اين طريق دانشجويان با پژوهش عجين شوند.

"حسين ملك افضلي" خاطرنشان كرد: اين كميته ها در واقع زمينه توانمندسازي دانشجويان را فراهم مي كند تا در آينده اين افراد در زماني كه مدير يك مجموعه و يا استاد دانشگاه مي شوند در فعاليت هاي خود رويكرد پژوهشي داشته باشند.

معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت يادآور شد: در واقع دانشجويان با اعتبارات ناچيز "تمرين تحقيق" مي كنند.

وي تأكيد كرد: بسياري از اهداف كلاني كه در سطح تصميم گيري هاي بخش پژوهش دنبال مي شود را مي توان در مدل هاي كوچك اين كميته ها بازسازي كرد.

ملك افضلي با ابراز تأسف از كمبود بودجه بخش پژوهش در كشور اظهار داشت: اگر اعتبارات بخش پژوهش در كل كشور كافي بود، مي توانستيم به طور رسمي نيز ارتباط با صنعت، جامعه، مديران و توليد علم را در بخش دانشجويي فعال كنيم كه متاسفانه به دليل كمبود بودجه در بخش هاي اصلي اين امور براي بخش هاي دانشجويي امكان پذير نيست.

وي امتياز شركت دانشجويان در فرآيند پژوهشي را رشد دانشجويان از نظر كيفيت فعاليت پژوهشي برشمرد و گفت: تنها در اين صورت است كه مي توان اميدوار بود دانشجويان بهتر و با تمركز بيشتري به فعاليت هاي پژوهشي در دوران تحصيل خود بپردازند.

معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت اضافه كرد: دانشجويان با برخورداري از بودجه مناسب پژوهشي رشد مي كنند و امكان بيشتري براي تمرين دارند.

وي درخصوص ويژگي كيفيت و كميت پروژه هاي تحقيقاتي در سطح دانشجويي گفت: دانشجويان با انجام پروژه هاي كوچك مي توانند در جريان پژوهش هاي بزرگ تر قرار گيرد و بايد زمينه بروز استعداد دانشجويان در پروژه هاي بزرگ از محيط كميته هاي دانشجويي ايجاد شود.