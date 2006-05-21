سوء استفاده از عناوين قضائي در 70 درصد پرونده هاي بررسي شده مشهود بوده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در اراك ، دكتر اصغر جهانگيري در مراسم معارفه رئيس كل دادگستري استان مركزي در شامگاه شنبه ، در اراك افزود: با هيچ منطقي مورد قبول نيست كه افراد براي پيگيري كارهاي قضائي يا رسيدن به حقوق خود ، به دنبال افرادي باشند كه سفارش آنان را نمايد.

وي با اشاره به اينكه اين امر يك فرهنگ غير اسلامي است ، خاطر نشان ساخت: كار قضائي در راستاي عدالت است و اين رويكرد زشت بايد با راهكارهاي مناسب از بين رود.

جهانگيري تصريح كرد: سوء استفاده از عناوين قضائي از ديگر مشكلات در اين زمينه است ، به طوري كه بيش از 70 درصد پرونده هاي بررسي شده در مركز حفاظت و آمار قوه قضائيه مربوط به كساني است كه با سوء استفاده از عناوين قضائي ، مردم را اغفال كرده اند.

وي با تاكيد بر اينكه نظارت ، بخشي از اين مشكل را مي تواند حل كند ، افزود: بايد اين حساسيت در افراد ايجاد شود.

رئيس مركز حفاظت و آمر قوه قضائيه ، اعاده حق مردم را ستون وظايف دستگاه قضائي دانست و اضافه كرد: پيشگيري از وقوع جرم و قضاوت عادلانه مهمترين وظيفه قوه قضائيه است.

وي وظيفه همه مسئولان اين قوه در مركز و استانها را تلاش براي تحقق اين امر خواند.

به گزارش مهر ، در اين مراسم استاندار استان مركزي عدالت گستري و آزادي خواهي را دو پايه اصلي نظام خواند و گفت: استان مركزي با داشتن بيش از 1800 واحد صنعتي در گذشته به دليل سوء مديريت ها دچار تنش هاي كارگري شد كه نيازمند حمايت هاي امنيتي و قضائي است.

عبدالله سهرابي در ادامه با اشاره به تعامل خوب مجموعه قضائي استان با شوراي تامين استان ، گفت: قوه قضائيه به دليل نوع كار خود زير ذره بين مردم قرار دارد.

در ادامه اين مراسم آيت الله احمد محسني گركاني ، نماينده ولي فقيه در استان مركزي ، مهمترين شاخصه نظام جمهوري اسلامي را عدالت گستري آن خواند و گفت: از اين رو تعميق عدل از سوي قوه قضائيه يك وظيفه مهم براي اين قوه است.

در ادامه اين مراسم ضمن تقدير از خلف رضايي ، رئيس كل سابق دادگستري استان مركزي ، صادق مهدي زاده به عنوان رئيس كل جديد دادگستري استان مركزي معرفي شد.