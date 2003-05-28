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۷ خرداد ۱۳۸۲، ۲۱:۱۵

مراسم تجليل از اساتيد و پيشكسوتان دانشگاه تهران برگزار شد

همزمان با سالروز تصويب قانون تاسيس دانشگاه تهران مراسم تجليل از پيشكسو تان در اين دانشگاه برپا شد.

به گزارش گروه اخبار دانشگاهي خبر گزاري مهر، امروز بعد از ظهر اين مراسم در تالار علامه اميني دانشگاه تهران برگزار شد. در اين مراسم آقاي دكتر خضري مدير كل روابط عمومي دانشگاه تهران  گفت: از آنجا كه رشد، تعالي و شكوفايي دانشگاه تهران، مديون زحمات و تلاش هاي كاركنان و اعضاي هيات علمي آن است ، دانشگاه افتخار دارد به بهانه شصت و نهمين سال تاسيس دانشگاه از دست اندر كاران  و كار كنان زحمتكشي كه موجبات اين رشد و تعالي را فراهم ساخته اند تقدير به عمل آورد.
در ادامه اين مراسم به كار كنان و اساتيد برجسته اين دانشگاه  هدايايي  توسط رياست دانشگاه تهران ، معاونت آموزشي و مدير كل روابط عمومي داده  شد . در پايان نيز گروه موسيقي مشتاق به اجراي موسيقي سنتي پرداخت.
کد مطلب 3288

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