3 طلا، يك نقره و يك برنز حاصل تلاش شناگران در اولين روز

به گزارش خبرگزاري " مهر" مسابقات كاپ آزاد روترهام مترو بعدازظهر روز شنبه با برگزاري رقابتهاي مواد مختلف در استخر شهر شنفيلد همراه بود كه طي آن محمد عليرضايي ، پاشا وحدتي و محمد بيداريان موفق به كسب 3 مدال طلا، نقره و برنز شدند.

محمد عليرضايي در ماده 100 متر قورباغه با ثبت زمان 92/05/1 دقيقه، مدال طلا گرفت.

پاشا وحدتي دررشته 50 متر آزاد با زمان 47/24 ثانيه به مدال نقره دست يافت.

محمد بيداريان در 200 متر آزاد با زمان 72/57/1 دقيقه برنز گرفت. دراين ماده سهيل آشتياني و امين نوشادي به ترتيب چهارم و پنجم شدند.

همچنين درجريان مسابقات صبح روزگذشته شاهين برادران شناگرجوان تيم ملي موفق شد درمواد 50 و 200 متر كرال پشت، 2 مدال طلا را به گردن آويزد. برادران در 400 مترمختلط انفرادي چهارم شد و سيروس سعيد شناگر17 ساله مقيم انگلستان كه براي نخستين بارپيراهن تيم ملي را پوشيد، در 100 مترپروانه چهارم شد.

مسابقات كاپ آزاد بين المللي انگلستان صبح امروز درمواد مختلف پيگيري مي شود و شناگران كشورمان در رشته هاي 50 و 200 متر قورباغه، 200 مترمختلط انفرادي و 100 متر آزاد به رقابت با حريفان خود مي پردازند. اين رقابتها با شركت 65 تيم برگزارمي شود و امشب به پايان مي رسد.

تيم ملي شنا درادامه برنامه آماده سازي خود جهت بازيهاي آسيايي دوحه 2006، طي روزهاي 6 و 7 خردادماه نيز دريك دوره مسابقه بين المللي شنا (No frills) كه در شهرشفيلد انگلستان انجام مي شود حضورخواهد داشت.