نماينده مرند و جلفا به چاپ مطلبي در يكي از روزنامه ها انتقاد كرد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، كريم شافعي در جلسه علني امروز مجلس در جلسه علني امروز مجلس در تذكر آئين نامه اي خود ، اظهار داشت: آنچه در اين روزنامه نوشته شد مورد اعتراض اكثريت قريب اتفاق نمايندگان اعم از آذري زبان و غير آذري بود.

شافعي تصريح كرد: در طول هفته گذشته با معاون رئيس جمهور به وزارت فرهنگ و ارشاد و اطلاعات رايزني داشتيم و در اين جلسات تاكيد شده با كساني كه با طرح قوميت ها امنيت كشور را رقم مي زنند.

وي با بيان اينكه از آقاي باهنر مي خواهم از دولت بخواهد با عامل نشر چنين اهانتي به آذري زبان ها برخورد شود، تاكيد كرد: نمايندگان به اتفاق معترض به اين اهانت هستند و موضوع را تعقيب و پيگيري خواهيم كرد.