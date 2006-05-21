بيش از هميشه به اتحاد و انسجام ملي نيازمنديم

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" اكبر اعلمي در تذكر آئين نامه اي خود در جلسه علني امروز مجلس خطاب به باهنر كه رياست جلسه علني امروز را بر عهده داشت گفت: بنده از شما تشكر مي كنم كه مسئله چاپ مطلبي در يكي از روزنامه ها را مهم در نظر گرفتيد و در نطق خود به آن اشاره كرديد.

وي افزود: به موجب اصل 67 قانون اساسي در برابر قرآن به خداي قادر متعال سوگند ياد كرده ايم كه به حفظ حقوق ملت پايبند باشيم و تامين مصالح آنها را همواره مدنظر داشته باشيم.

اعلمي تاكيد كرد : در شرايط كنوني كشورمان بيش از هميشه به اتحاد و انسجام ملي نيازمند است و نبايد اجازه دهيم جرياني در مقام ايجاد تفرقه و بر هم زدن وحدت و همبستگي ملي بر آيد و باعث جريحه دار شدن احساسات اقوام مختلف شود.