ايران از لحاظ شاخص "پرستيژ سياسي-اقتصادي" در رتبه 95 جهان قرار گرفت

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، مؤسسه بين‌المللي تحقيقاتي "بارتلزمان" كه يكي از مؤسسات معتبر و مورد استناد بانك جهاني در زمينه تحقيقات اقتصادي و دولتي مي‌باشد، شاخص‌هاي "پرستيژ سياسي-اقتصادي" 119 كشور در حال توسعه دنيا را طي سال‌هاي 2003 تا 2006منتشر كرد.

بر اساس اين گزارش، شاخص پرستيژ سياسي-اقتصادي ايران طي سال‌هاي 2003 تا 2006برابر با 3.98 (از شاخص كل 10) بوده است كه نسبت به سال‌هاي 1998 تا 2003 كه اين رقم 4.2 بود، افت نشان مي‌دهد. همچنين ايران در فاصله‌ سال‌هاي 2003 تا 2006 در رتبه 95 جهان قرار گرفته كه نسبت به رتبه 77 پيشين، 22 پله نزول كرده است.

بر پايه اين گزارش، مؤسسه بارتلزمان شاخص "پرستيژ سياسي-اقتصادي" كشورها را بر اساس دو شاخص كلي "توسعه اقتصادي" و "توسعه سياسي" مي‌سنجد كه توسعه اقتصادي داراي هفت معيار سنجش و توسعه سياسي داراي پنج معيار سنجش مي‌باشند.

شاخص "توسعه اقتصادي" ايران در فاصله سال‌هاي 2003 تا 2006برابر با 4.21 (از شاخص كل 5) بوده كه نسبت به 2.6 واحد سال‌هاي 1998 تا 2003 بهبود قابل توجهي يافته است. از اين لحاظ، ايران در ميان 119 كشور مورد بررسي، در رتبه 94 قرار گرفته است.

همچنين شاخص "توسعه سياسي" ايران در فاصله زماني فوق برابر با 3.98 از شاخص كل 5 بوده كه نسبت به رقم 1.9 پيشين رشد چشمگيري نشان مي‌دهد. از اين لحاظ نيز ايران رتبه‌اي بهتر از 95 نياورده است.



بر اين اساس، معيارهاي توسعه اقتصادي عبارتند از: «سطح توسعه اقتصادي-اجتماعي»، «ساختار بازار و ميزان رقابتي بودن آن»، «ثبات قيمت‌ها و نرخ ارز»، «وضعيت بخش خصوصي در اقتصاد»، «نظام رفاهي»، «قدرت اقتصادي»، و نهايتا «توسعه پايدار و حفظ محيط زيست».

از طرف ديگر، «قدرت دولت»، «مشاركت سياسي»، «حاكميت قانون»، «ثبات نهادها و سازمان‌ها»، و «انسجام سياسي و اجتماعي» نيز پنج معيار سياسي مورد بررسي مؤسسه بارتلزمان در تعيين شاخص توسعه سياسي هركشور هستند.

اين گزارش مي افزايد، اين دوازده معيار داراي شاخصهاي صفر تا 5 هستند، كه درجه 5 نشان دهنده بهترين وضعيت و درجه صفر نشان دهنده بدترين وضعيت يك كشور در آن زمينه است.

مؤسسه بارتلزمان نهايتا شاخص پرستيژ سياسي-اقتصادي هر كشور را بر اساس اين 12 معيار مي سنجد و رتبه هر كشور را تعيين مي كند.

بر اساس اين گزارش، شاخص ايران طي سال‌هاي 2003 تا 2006 از لحاظ قدرت دولت 5.5، از لحاظ مشاركت سياسي 3.8، از لحاظ حاكميت قانون 3.5، از لحاظ ثبات سازماني 2، و از لحاظ انسجام نيز 4 اعلام شده است،‌ كه تمامي شاخص‌هاي فوق نسبت ارقام مشابه دوره 1998 تا 2003 بهبود يافته‌اند.

مؤسسه بارتلزمان همچنين شاخص توسعه اقتصادي و اجتماعي ايران را 4، ساختار بازار و رقابت پذيري را 2.5 و ثبات قيمت ها و ارز را نيز 5.5 اعلام كرده است.

اين گزارش حاكي است، شاخص وضعيت بخش خصوصي در نظام اقتصادي ايران از شاخص كل پنج، حائز درجه 3.5 شده است. همچنين شاخص نظام رفاهي، قدرت اقتصادي و توسعه پايدار ايران نيز به ترتيب 4.5، 6 و 3.5 اعلام شده است.

بر پايه اين گزارش، در طي سال‌هاي 2003 تا 2006كشور اسلووني با شاخص پرستيژ اقتصادي-سياسي 9.45 در رتبه نخست پرستيژ سياسي-اقتصادي در ميان 119 كشور در حال توسعه جهان قرار داشته است.

پس از اسلووني، كشورهاي استوني، جمهوري چك، تايوان، مجارستان، اسلوواكي، ليتواني، كره جنوبي، لهستان، و شيلي نيز به ترتيب در رتبه‌هاي دوم تا دهم جهان از لحاظ شاخص پرستيژ سياسي-اقتصادي قرار گرفته‌اند.

موسسه بارتلزمان همچنين برزيل را در رتبه 20،‌ سنگاپور 22، تايلند 23، هندوستان 24، اوكراين 32، تركيه 34، بحرين 46، روسيه 47، مالزي 50، اندونزي 53، اردن 74، امارات 76، مراكش 79،‌ پاكستان 84، الجزاير 85، چين 85، ويتنام 85، مصر 90، ليبي 93، عربستان 93، يمن 98، سوريه 100، و عراق را دررتبه 114 جهان جاي داده است.