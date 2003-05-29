شهردار ي در برزخ تغييرات مديريتي

تعويض مداوم مديران طي سالهاي اخير در اين نهاد عمومي سبب شده است تا مديران شهرداري بيش از آنكه نگاه به آينده داشته باشند

چشم به مرجع تغيير دهنده مديران خود بدوزند.اين بي ثباتي از يك سو ودرگيري مداوم شورا و شهرداري از سوي ديگر تا حد زيادي روند توسعه و عمران شهر تهران را كند كرده است.

مهندس الويري شهردار اسبق تهران در آخرين روزهاي مديريت خود گفت : زير تيغ استيضاح نمي توان شهر را اداره كرد و همان روزها از تعطيل فعاليت هاي عمراني شهرداري و بي انگيزگي مديران شهري سخن مي گفت . اين داستاني است كه هنگام مديريت مهندس ملك مدني كه مي گفت محكم سرجاي خود مي ايستم نيز تكرار شد و پس از مدتي اكنون با روي كار آمدن شورا و شهردار جديد دكتر احمدي نژاد دوباره شايعه تغيير مديران راهروهاي شهرداري را پر كرده است.

گرچه به غير از حكم تغيير يكي از مديران شهرداري تاكنون هيچ تغييرو تحولي رسما اعلام نشده است و رييس شورا ي شهر معتقد است تغيير شيوه هاي مديريت مهم تر از تغيير افراد است و در صورت اتخاذ شيوه صحيح و رو به رشد در اعمال مديريت چه بسا ثبات يك مدير تجارب اورا نيزبه خدمت شيوه جديد در آورد .

به هر حال شهر تهران روزهاي با ثبات تري را انتظار ميكشد و اميد است كه خروج سريعتر از برزخ تغييرات بستر عمران و توسعه شهر تهران را كه به تعبير يكي از شهرداران سابق نفسهايش به شماره افتاده است ، فراهم آورد .

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