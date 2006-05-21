برنامه هاي هنري گراميداشت «هفته مقاومت و پيروزي ؛ حماسه خرمشهر» اعلام شد

به گزارش خبرنگار گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر؛ دكتر محمد حسين ايماني خوشخو؛ معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و احسان محمد حسني ؛ معاون هنري بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس پيش از ظهر امروز طي يك نشست مطبوعاتي و در جمع خبرنگاران به تشريح برنامه هاي هنري ويژه بزرگداشت آزاد سازي خرمشهر پرداختند.

دكتر ايماني با گراميداشت ياد و خاطره شهداي هشت سال دفاع مقدس به ويژه شهداي حماسه آزاد سازي خرمشهر، خاطر نشان كرد: تاكنون هنرمندان ما در حوزه هاي مختلف حول محور دفاع مقدس فعاليت هاي بسيار خوبي انجام داده اند اما به نظر مي رسد يكي از دلايلي كه ما در عرصه هنر نتوانستيم همپاي اين رويداد مهم گام برداريم عدم هماهنگي و همكاري دستگاههاي متولي اين حوزه در گذشته است.

وي با اشاره به فرموده مقام معظم رهبري كه «هر چيزي كه با هنر آميخته شود ماندگار است» افزود: در حوزه دفاع مقدس بيش از گذشته جا دارد كه كار كنيم.

وي اظهار كرد: طي نشستها و جلساتي كه با بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس داشتيم به اين نتيجه رسيديم كه سوم خرداد ظرفيت اين را دارد كه به عنوان نقطه عطف فعاليت هاي هنري ما در حوزه دفاع مقدس قرار بگيرد. در واقع آن چيزي كه مي تواند براي نسل جوان ما آن شيريني را منتقل كند روز سوم خرداد و آزاد سازي خرمشهر است.

دكتر ايماني به ديدگاههاي مشترك وزارت فرهنگ و بنياد حفظ آثار اشاره كرد و افزود: ما به عنوان كشوري كه از نظر مقاومت هاي مردمي شناخته شده است و جنگ ما يك پديده قرن نام گرفته فعاليتهاي مان بايد در سطح ملي و بعدها در سطح بين المللي باشد.

برنامه هاي ويژه هفته آزاد سازي خرمشهر در حوزه موسيقي

دكتر ايماني خوشخو در ادامه به برنامه هاي مشترك امور هنري وزارت فرهنگ و بنياد حفظ آثار اشاره كرد و افزود: در حوزه موسيقي گروه موسيقي حزب ا... لبنان با نام «اسراء» در تالار وحدت اجراي برنامه دارد. كار اين گروه از اين جهت حائز اهميت است كه ترانه سرودهاي اين گروه با فضاي مقاومت بسيار خوب منتقل مي شود. در كنار اجراي موسيقي توسط گروه اسرا، اجراي موسيقي توسط گروه اركستر نظامي ارتش و موسيقي محلي از سوم تا هشتم خرداد در تالار وحدت پيش بيني شده است.

محمد حسني معاون هنري بنياد حفظ آثار در تكميل سخنان دكتر ايماني گفت: حضور گروه « سرود اسراء» از اين نظر اهميت دارد كه همزمان با جشنهاي سوم خرداد در ايران، چهارم خرداد در لبنان ياد آور شكست اسرائيل از نيروهاي لبناني است كه در سال 79 خاك لبنان را ترك كرد . اين گروه سرود علاوه بر تهران در استان قم و خراسان رضوي نيز برنامه دارند همچنين در دوم خرداد در سالن نخل خرمشهر اين گروه اجري برنامه دارد كه در كنار آن 300 تن از حماسه سازان خرمشهر مورد تجليل قرار مي گيرند.

معاون هنري بنياد حفظ آثار از انتشار چند آلبوم موسيقي دفاع مقدس خبر داد و افزود: اين چند آلبوم با همكاري بنياد حفظ آثار و دفتر موسيقي وزارت فرهنگ براي هفته دفاع مقدس عرضه خواهد شد.

برنامه هاي ويژه هفته آزاد سازي خرمشهر در حوزه هنرهاي نمايشي

معاون هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجراي نمايش« از خاك تا افلاك» در سالن اصلي تئاتر شهر به مدت يكماه، اجراي دو نمايش با نامهاي «سوسوي فانوس آويخته» از شهر قم و نمايش« محرم زنده است» از تبريز در سالنهاي تئاتر شهر، اجراي نمايش «ركاب» در تالار قشقايي را از سوم تا پايان خرداد از برنامه هاي هفته گراميداشت فتح خرمنشهر در حوزه نمايش عنوان كرد.

وي در ادامه خاطر نشان كرد: جشنواره فتح خرمشهر روز چهارشنبه سوم تا هفتم خرداد در شهر خرمشهر برگزار مي شود كه در اين جشنواره كارهاي مرتبط با دفاع مقدس به همراه نمايشهاي خياباني در معرض ديد علاقمندان قرار خواهد گرفت.

در روز دوشنبه اول خرداد با همكاري دانشكده هنرهاي نمايشي دانشگاه تهران همايشي يك روزه با نام« تئاتر مقاومت » با موضوع « ديده پردازي نمايش مقاومت» در تالار شهيد آويني دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران با انتخاب مقالات برتر برگزار مي شود.

برنامه هاي ويژه هفته آزاد سازي خرمشهر در حوزه هنرهاي تجسمي

معاون هنري وزارت فرهنگ در ادامه به برنامه هاي اين هفته در حوزه هنرهاي تجسمي اشاره كرد و گفت: نمايشگاه عكس از اول خرداد در موزه هنرهاي معاصر برگزار مي شود كه عكسهايي از سعيد صادقي، جواديان با نگاهي ويژه به جنگ و مراحل مختلف دفاع مقدس در معرض ديد علاقمندان قرار مي گيرد. همچنين عكسهايي از يعقوب زاده با موضوع مقاومت مردم فلسطين نيز به نمايش در مي آيد.

كارگاههاي آموزشي هنر (VORK SHAP) با حضور 50 هنرمند نقاش توسط موسسه « آبي بي كران» در محوطه پارك دانشجو در سالروز آزاد سازي خرمشهر به مدت سه روز برگزار مي شود. همچنين فيلم« شب بخير فرمانده » در سينما تك موزه هنرهاي معاصر براي اكران اول به نمايش در خواهد آمد.

محمد حسني معاون هنري بنياد حفظ آثار در ادامه به فراخوان ساخت تنديس يادبود آزادسازي خرمشهر با همكاري انجمن مجسمه سازان اشاره كرد و افزود: انتشار آلبوم عكس خرمشهر براي اولين بار در دو موضوع خرمشهر و زنان در دفاع مقدس، فراخوان برگزاري جشنواره كاريكاتور مقاومت به دبيري سيد محمود طباطبائي، برگزاري جشنواره پوستر با موضوع مقاومت به دبيري سيد حميد شريفي آل هاشم از ديگر برنامه هاي اين هفته در حوزه هنرهاي تجسمي است.

حل مشكلات شهر خرمشهر مهمتر از اجراي مراسم

دكتر ايماني خوشخو به توصيه مقام معظم رهبري در جهت بازسازي خرمشهر اشاره كرد و گفت: با توجه به رهنمودهاي مقام معظم رهبري در جهت آباداني شهر خرمشهر مراسم افتتاح هفته بزرگداشت حماسه خرمشهر كه قرار بود در تالار وحدت برگزار شود لغو و هزينه آن در تجهيز سالنهاي تئاتر شهر خرمشهر و اجراي ديگر برنامه هاي هنري صرف خواهد شد.

معاون هنري بنياد حفظ آثار نيز ضمن تأييد سخنان دكتر ايماني تاكيد كرد: با در نظر گرفتن توصيه هاي مقام معظم رهبري كه حل مشكلات شهر خرمشهر را مهمتر از برگزاري مراسم دانسته اند، بنياد ساخت مصلي بيت المقدس شهر خرمشهر را با اختصاص 100 ميليون تومان آغاز كرده است كه در كنار آن مجموعه فرهنگي - رفاهي براي مردم اين شهر ساخته خواهد شد و براي تكميل اين پروژه نيازمند همكاري ديگر ارگانها هستيم. در همين راستا ضمن دعوت از رسانه هاي ملي جهت انعكاس محدوديت ها و كمبودهاي خرمشهر، ديگر ارگانها و دستگاههاي اجرايي را با شعار محوري « همه ايران اسلامي؛ ياور خرمشهر قهرمان» براي كمك رساني فرامي خوانيم.

ايماني در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران كه چرا نسل امروز نسبت به دفاع مقدس بيگانه است، خاطر نشان كرد: يكي از دلايل آن اين است كه شايد در بيان مسائل دفاع مقدس از ابزارهاي هنري استفاده درست نشده و عموما به طور مستقيم با پخش فيلمهاي مستند جنگ اين مطالب ارائه شده است و تجربه نشان داده هرچه از زمان يك اتفاق فاصله مي گيريم بيان مستقيم كارايي خود را از دست مي دهد و بايد با كمك ابزارهاي هنري اين مسئله را منتقل كنيم.

وي در پايان سخنانش بر حمايت جدي وزارت فرهنگ از كارهاي پژوهشي در حوزه تئاتر، هنرهاي تجسمي و موسيقي در عرصه دفاع مقدس تأكيد كرد.

امسال سال رونق سينماي دفاع مقدس

احسان محمد حسني نيز در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در خصوص علت ضعف سينماي دفاع مقدس و مشكلات پيش آمده در اجراي جشنواره فيلم دفاع مقدس، تصريح كرد: مسائلي كه در دهمين جشنواره فيلم دفاع مقدس بين بنياد و انجمن فيلم دفاع مقدس و ديگر مراكز پيش آمد الان تبديل به فضاي همكاري شده است و نتايج اين همكاري را در جشنواره دفاع مقدس امسال خواهيد ديد و امسال سال رونق سينماي دفاع مقدس است.

وي با تأكيد بر اينكه نبايد نسبت به جنگ سياه نمايي شود افزود: بنا نيست جنگ را سانسور كنيم بلكه نبايد جنگ را تحريف كنيم. كمبودها و محدوديت هايي در اين حوزه هست و اساسا صنعت سينما، صنعت پر هزينه اي است كه ما سعي مي كنيم اين موانع را مرتفع كنيم ولي فيلمنامه خوب در اين حوزه نيز كم است و نياز است كه فيلمنامه نويسان ما در اين سمت حركت كنند و ما از كارگردانان و تهيه كنندگان و فيلمنامه نويسان فعال در اين حوزه حمايت جدي خواهيم كرد.

وي در خصوص جشنواه تئاتر دفاع مقدس گفت: با استقرار آقاي متوسلي به عنوان مسئول بخش تئاتر بنياد حفظ آثار مكانيزم جديدي براي جشنواره تئاتر دفاع مقدس در نظر گرفته مي شود به طوريكه هم اكنون 700 متن به دبيرخانه جشنواره ارسال شده كه در حال بررسي است.

وي در پايان احتمال برگزاري جشنواره تاتر دفاع مقدس را در سالروز عمليات كربلاي 5 اعلام كرد.