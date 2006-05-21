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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۲:۳۹

مهلت ثبت نام در آزمون دوره هاي كارداني به كارشناسي ناپيوسته تمديد شد

مهلت ثبت نام در آزمون دوره هاي كارداني به كارشناسي ناپيوسته تمديد شد

مهلت ثبت نام براي آن دسته از داوطلباني كه در آزمون ورودي دوره هاي كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1385 موفق به ثبت نام نشده و يا مدارك تكميل شده را به پست تحويل نداده اند تمديد شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، بر اين اساس داوطلبان متقاضي ثبت نام در اين آزمون مي توانند روزهاي دوشنبه و سه شنبه، يكم و دوم خرداد ماه سال جاري منحصرا در باجه هاي مركزي پست شهرستان هاي مختلف كشور نسبت به ثبت نام خود اقدام كنند.

داوطلبان شهرستان تهران نيز از ساعت 8 صبح روز دوشنبه يكم خردادماه تا ساعت 20 روز سه شنبه 2 خردادماه سال جاري منحصرا در مناطق پستي 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19 مي توانند در آزمون فوق ثبت نام كنند.

ضمنا داوطلبان در صورت تمايل به ثبت نام الكترونيكي در اين آزمون مي توانند ضمن مراجعه به پايگاه الكترونيكي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام در اين آزمون اقدام كنند.

کد مطلب 328998

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