اسلام تعريف دقيق و كاملي از اخلاق دارد

حجت الاسلام علي اصغر نصرتي، مدير دفتر جنبش نرم افزاري و توسعه علوم اسلامي حوزه علميه قم در گفتگو با خبرنگار"مهر" تصريح كرد: اسلام كامل كننده اديان ديگر بوده و بي نقص ترين دستورات را در زمينه اخلاق دارد.





وي با اشاره به ديدگاههاي مختلفي كه در ارتباط با اخلاق وجود دارد، گفت: آنان كه به تعريف اين مقوله پرداخته اند فاصله بين افراط و تفريط را طي كرده اند، به گونه اي كه بعضي اخلاق را ملكات و حالات روحي انسان دانسته اند و برخي آن را تنها رفتار انسانها تلقي كرده اند.





حجت الاسلام نصرتي، اخلاق را رفتارهاي پايدار انسان عنوان كرد و اظهار داشت: شاخصه اصلي اين حالات كه با ملاكهاي خوبي و بدي ارزيابي مي شوند، تأثيري است كه بر سعادت و كمال انسانها مي گذارند و اين كمال هم سلبي است و هم اثباتي، يعني هم جنبه هاي مثبت و هم منفي را در برمي گيرند.





وي اخلاق را ويژه همه اديان و مذاهب عنوان كرد و گفت: هر مكتب و ديني سعادت بشري را به گونه اي منطبق با فطرت او تعريف مي كند و از اين رو آموزه هاي اخلاقي مشتركي، ميان همه اديان وجود دارد .

حجت الاسلام نصرتي درباره نسبي بودن اخلاق گفت: اصول اخلاقي ثابت هستند و از اين جهت كه با سرشت انسان هماهنگ بوده و او را به كمال مي رسانند مطلق به شمار مي روند و در مرحله اجراست كه تحت تأثير شرايط قرار مي گيرند.