مردم بايد از عملكرد مالي ورزش آگاه باشند

به گزارش خبرگزاري "مهر" مهندس علي آبادي امروز در سمينار مديران كل ستادي و اجرايي سازمان تربيت بدني در مريوان تاكيد كرد: يكي از وظايفي كه مديران كل استان ها بايد انجام دهند اين است كه همه اعتباراتي را كه از محل هاي مختلف از جمله استان، سازمان، بند ب ماده 117 و ... جذب مي شود، جمع بندي و به سازمان اعلام كنند تا بر اساس آن ما هم بر هزينه‌كرد آن نظارت كنيم و نتايج را به مردم اعلام كنيم.



وي با اشاره به اينكه عملكرد مالي ورزش بايد يه صورت دقيق و شفاف در سايت سازمان تربيت بدني به مردم اعلام شود، افزود: بايد به مردم كه ولي نعمت اصلي ما هستند اعلام كنيم پول هاي ورزش چگونه و در چه مسيري هزينه شده است و مردم بايد ازعملكرد مالي ما آگاه باشند.



کد مطلب 329022