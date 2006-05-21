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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۵:۰۶

فرزند ديپلمات ربوده شده ايراني در گفت و گو با "مهر":

زنده بودن چهار ديپلمات قابل انكار نيست/ پذيرفتن شهادت چهار ديپلمات بدون رويت جنازه ها خيانت است

زنده بودن چهار ديپلمات قابل انكار نيست/ پذيرفتن شهادت چهار ديپلمات بدون رويت جنازه ها خيانت است

فرزند ديپلمات ربوده شده ايراني با اشاره به برخي ادعاها مبني بر شهادت چهار ديپلمات ربوده شده ايراني تاكيد كرد: هر كس بدون پيدا شدن جنازه هاي آن چهار نفر بخواهد بحث شهادتشان را بپذيرد، خيانت كرده است.

سيد رائد موسوي فرزند ديپلمات ربوده شده ايراني در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، در واكنش به ادعاي اخير سمير جعجع مبني بر كشته شدن چهار ديپلمات ربوده شده ايراني، گفت :  در چند سال اخير دلايل و سرنخ هاي مهمي به دست آمده كه قابل انكار نيست و علي رغم آن كه پيگيري درستي براي آنها صورت نگرفته، ولي به هيچ وجه اين دلايل قابل رد نيست.

وي افزود : سمير جعجع براي رسيدن به قدرت سياسي داستاني را طراحي كرده كه در آن خودش در اين جريان بي گناه نشان داده شود، نه قاتلي وجود داشته باشد و نه جنازه اي به دست آيد.

فرزند ديپلمات ربوده شده ايراني با بيان اين كه رژيم صهيونيستي دلايل خاص خود را براي نگهداري چهار ديپلمات دارد، اظهار داشت : هر كس كه بدون دلايل مستند و پيدا شدن جنازه ها بخواهد بحث شهادت چهار ديپلمات را بپذيرد، به آن چهار نفر و آرمانهاي انقلاب خيانت كرده است.

کد مطلب 329052

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