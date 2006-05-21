به گزارش خبرگزاري "مهر"، ستاد خبري حوزه هنري اعلام كرد پنج نمايش "محدوده" (ميترا خواجه ئيان از تهران)، "تولد تا مرگ" (ياسر خاسب از مازندران)، "رابطه" (اميد عباسي از اراك)، "ملعبه" (بهزاد اسكندري از كرمانشاه) و "اشك خنجر" (محمدامين پورعباسي از بوشهر) ساعت 18 روزهاي يادشده در تماشاخانه مهر حوزه هنري واقع در تقاطع خيابان هاي حافظ و سميه روي صحنه مي رود.

سومين جشنواره سراسري پانتوميم به همت مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري با همكاري حوزه هنري و استانداري استان بوشهر در آبان ماه سال 84 در بوشهر برگزار شد.

نمايشگاه عكس خياباني زلزله لرستان در زير پل حافظ

به مناسبت چهلمين روز زلزله استان لرستان نمايشگاه عكس خياباني اين رويداد با حضور 7 نفر از عكاسان جوان مطبوعات و رسانه ها در زير پل حافظ مقابل حوزه هنري برپا شده است.

اين نمايشگاه به همت خانه عكاسان ايران وابسته به حوزه هنري برگزار شده و در آن 23 اثر رنگي از حسين سلمانزاده، يلدا معيري، باقر نصير، ميرحسين فاطمي، آرش خاموشي، روح الله وحدتي و پيام برازجاني به نمايش گذاشته شده است.

اين نمايشگاه از روز يكشنبه 31 ارديبهشت برپا شده و به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت. علاقمندان براي بازديد از اين نمايشگاه مي توانند به زير پل حافظ، بين خيابان طالقاني و سميه، مقابل حوزه هنري مراجعه كنند.

آثار نستعليق در نگارخانه سوره

نمايشگاني از آثار خوشنويسي نستعليق تعدادي از هنرجويان استاد حسين غلامي از سه شنبه دوم خرداد در نگارخانه سوره حوزه هنري به نمايش گذاشته مي شود.

اين نمايشگاه تا 12 خرداد برپاست و علاقمندان جهت بازديد از آن مي توانند از ساعت 16 الي 20 روزهاي يادشده به نگارخانه سوره حوزه هنري واقع در ميدان انقلاب، جنب سينما بهمن مراجعه كنند.