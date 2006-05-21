نرخ جديد تعرفه هاي درماني بخش دولتي و خصوصي اعلام مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، پرويز كاظمي بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران در مورد هدفمند كردن يارانه ها افزود: سال گذشته و امسال 224 ميليارد تومان به امر هدفمند كردن يارانه ها اختصاص يافت .

وي گفت: هم اكنون 60 كارخانه توليد كننده دارو و 40 كارخانه توليد كننده مواد اوليه در كشور فعاليت مي كنند كه 96 درصد داروهاي مصرفي توليد توليد كنندگان داخلي و 4 درصد نيزتوليدات خارجي است اما از نظر ارزي همين درصد كم با توليدات داخلي برابري مي كند ، به همين دليل يارانه دارو براي 107 قلم دارو در نظر گرفته شده است .

كاظمي خاطر نشان كرد: توليدكنندگان دارو سال گذشته دو نيم ميليون دلار صادرات دارو داشته اند و همچنين سال قبل شركت تماد كه متعلق به وزارت رفاه است 5/15 ميليون دلار صادرات داشته كه 13 ميليون دلار آن به كشور ژاپن بوده است و امسال نيز 5/1 ميليون دلار صادرات دارو داشته است .

وزير رفاه گفت: با توجه به اينكه بين تعرفه ها و سرانه درمان بايد ارتباط منطقي وجود داشته باشد اما اين سرانه در بودجه سال 85 ديده نشده به همين دليل درهيات دولت بحثهايي دراين زمينه انجام و قرار شده با وزارت بهداشت نشست داشته و سرانه درمان مشخص شود ، اميدواريم با اعلام نرخ تعرفه ها دربخش خصوصي و دولتي وهمچنين حمايت سازمان مديريت و برنامه ريزي قيمت ها مشخص و اجرايي شود .

كاظمي گفت: براين اساس نظارت دقيق بر اجراي تعرفه ها وظيفه وزارت بهداشت و درمان خواهد بود .

وي افزود: هم اكنون 60 درصد از هزينه درمان از جيب مردم پرداخت مي شود كه قرار است با اعلام نرخ واقعي تعرفه ها اين رقم به 30 درصد كاهش پيدا كند.

كاظمي تاكيد كرد: براساس قانون تعزيرات وظيفه وزارت رفاه كنترل قيمتها است به همين دليل نرخ تعرفه هاي درمان مجددا با كاركارشناسي اعلام مي شود .

وزير رفاه درمورد مشكلات دارويي كشور گفت: در حال حاضر داروهايي كه وارد كشور مي شود تا مرحله توزيع آن به بيماران 40 تا 45 درصد به هزينه هاي آن اضافه مي شود بنابراين درصورت اصلاح فرايند خريد وحمل و نقل ومديريت درست مشكل دارو برطرف خواهد شد.

وي توزيع يارانه دارو، مصرف و ميزان استفاده دارو و نوع دارويي كه استفاده مي شود و همچنين عدم كنترل هزينه هاي اضافه كه بين راه توزيع صرف مي شود از جمله مشكلات بخش دارويي كشور است .

كاظمي با اشاره به اينكه عوامل موثر دربهاي تمام شده دارو افزايش پيدا كرده است ، افزود: با اين وجود با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده ، در تلاش هستيم بتوانيم در سال جاري تغيير قيمت دارو در كشور نداشته باشيم.