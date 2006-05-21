بافت قاليچه طرح انرژي هسته اي در خراسان

به گزارش خبرگزاري مهر ، شهرداري مشهد اعلام كرد: اعضاي يك خانواده خراساني قاليچه اي مي بافند كه نمادي از دستيابي ايران به انرژي هسته اي در آن نمايان خواهد بود.

بافندگان فرش ، در طرح قاليچه اي خود حضور رئيس جمهوري در حرم رضوي ، اعلام دستيابي به انرژي هسته اي از حرم رضوي ، اهداء كيك زرد به آستان قدس رضوي ، رئيس جمهوري شهروند افتخاري مشهد و ميدان انرژي هسته اي را به تصوير خواهند كشيد.

هدف از بافت اين قاليچه ، اعلام آمادگي بافندگان فرش در حمايت همه جانبه از دولت در زمينه انرژي هسته اي ، اعلام اتحاد ايران و ثبت تلاش دانشمندان در ياد و خاطره ها و به تصوير كشيدن تلاش جوانان عنوان شده است.

