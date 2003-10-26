هوشنگ جاويد : مشكل اصلي در برنامه ريزي موسيقي است

"هوشنگ جاويد" پژوهشگر موسيقي در گفت و گو با خبرنگار هنري " مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: تا به حال براي نوازندگان ايراني همايشي مخصوص به نوازندگي برگزار نشده است تا دور هم جمع شوند و به بيان مشكلاتشان بپردازند. شما مطمئن باشيد در صورتي كه ازنوازندگان متبحرايراني دعوت شود تا در همچين همايش يا جشنواره اي شركت كنند، قطعا آنها حضور مي يابند.

وي افزود: ما براي گروه نوازي و نوازندگي عرصه رقابتي خاصي را در نظر نگرفته ايم ، نوازندگان ما كارشان را تبديل به آلبوم كرده اند وفقط در اين وضعيت بوده است كه توانسته اند خودشان را در فضاي فعلي موسيقي ايران مطرح كنند. درشرايطي كه ما نه منتقد موسيقي داريم و نه اجراهاي پژوهشي كافي و ارتباطات مستحكم ، چطور مي توان توقع داشت كه يك نوازنده با انگيزه تر از بار قبل به كارش بپردازد؟

جاويد در ادامه ياد آورشد: البته اين جشنواره ها اگر به صورت همايش برگزار شود بهتر است، چون در اين صورت است كه ادامه اين حركت ميسر خواهد بود و اين نشست ها و همايش ها موثر واقع مي شود، وگرنه اگر قرار باشد كه جشنواره اي تماشاخانه اي مانند ديگر همايش ها برگزار شود ، دردي كه از دردهاي موسيقي كشور كم نمي كند، هيچ، با بودجه اي كه مي تراشد، به مشكلات آن مي افزايد. متاسفانه در ايران عبارت غلط " جشنواره" جا افتاده است كه به هر مناسبتي جشنواره اي برپا مي شود، اما يك هفته اجراي مداوم موسيقي بدون بررسي و بدون تداوم چه فايده اي مي تواند داشته باشد؟

وي كه بر تاسيس " پژوهشگاه موسيقي" براي رفع مشكلات موسيقي و به خصوص نوازندگان و حمايت از حقوق مادي و معنوي آنان تاكيد دارد، افزود: بايد از نواحي مختلف كشور ، انواع مختلف توليدات موسيقي در كشور مطرح شود و توليد كنندگان آنها با هم دائما در تماس باشند، تا براي ارتقا موسيقي اين مرز و بوم تفكر كنند و به برگزاري جلسات نقد و بررسي موسيقي بپردازند. اينها با ايجاد يك پژوهشگاه موسيقي ميسر مي شود.

وي از ديگردلايل به وجود آمدن مشكلات مربوط به نوازندگي به بي انگيزگي اين قشرو بي مهري هاي فراوان مسئولين و همچنين نبود شناخت روي اساتيد موسيقي ايران اشاره كرد و افزود: وقتي كه برجسته ترين نوازنده تار ايران را به تلويزيون ما دعوت مي كنند و از او به عنوان كارشناس موسيقي ياد مي كنند، چه توقعي مي شود از ديگران داشت؟ هر فردي در جايگاه خاص خودش از ارزش و مقام برخوردار است و زماني كه وي را در جايگاهي كه نيست ، مطرح كنند، نه تنها آبروي حرفه اي وي را زير سوال برده اند بلكه از ارزش وي نيز كاسته اند.

وي در پايان گفت : اگر نظارت برموسيقي در ايران به شكل درست انجام مي شد، قطعا اوضاع در اين وضعيت نبود.