از تبليغات پر هياهو و بدون عمل دست برداريم

علي دارابي افزود: بحث بر سر اين است كه ما از منظر يك حق به اين جمله نگاه مي كنيم و يا يك توصيه و سفارش ، آن چيزي كه امام نسبت به پيشكسوتان جهاد وشهادت توصيه كردند ما صرفا به عنوان يك توصيه و سفارش نگاه نمي كنيم . عمدتا از منظر اين مي بينيم كه قانون گذاران كشور وظيفه دارند راههاي اين مساله رابررسي كنند .

دارابي در ادامه گفت : امروز در دنيا كساني كه در جنگهاي جهاني شركت كرده اند داراي منزلت ويژه اي هستند و جامعه احترام ويژه اي به آنها مي گذارد . در خود آمريكا كساني كه از جنگ ويتنام سر باز زده اند و در آن شركت نكردند طبق قانون اجازه داشتن مسئوليت هاي سنگين و كليدي را ندارند .

واقعيت مطلب اين است كه برروي اين بچه ها كار فرهنگي مناسب صورت نگرفته است . وقتي ما مي گوييم كه بايد به پيشكسوتان و ايثارگران پرداخت صرف اين نيست كه ما مسايل اقتصادي اينها را حل كنيم . علي دارابي

دبير جمعيت ايثارگران اظهار داشت : در جامعه ما هشت سال جنگ تحميلي با حمايت همه جانبه استكبار از دشمن صورت گرفت ، ايستادگي امروز ما مرهون جان فشاني ديروز پيشكسوتان جهاد و شهادت است بنابراين اين مساله را ما نبايد به صورت يك سفارش و توصيه ببينيم بلكه به عنوان يك وظيفه مسئولان مورد توجه قرار بگيرد و حقي است كه بايد به پيش كسوتان جهاد و شهادت داده شود . البته متاسفانه در جامعه كنوني ما به گونه اي بد تبليغ شده كه به رغم اينكه بسياري از امتيازاتي بايد داده شود اين افراد محروم هستند اما در تبليغات به گونه اي جا افتاده كه همه اين امتيازات و مزايا در اختيار ايثارگران است و بنده بعنوان كسي كه با مجموعه ايثارگران در ارتباط هستم ازافرادي اطلاع دارم كه براي امرار معاش مجبور هستند به برخي كارهاي خاص تن بدهند تا بتوانند زندگي شان را اداره بكنند.

وي در مورد فعاليت هاي فرهنگي صورت گرفته بر روي جامعه و خود اين ايثارگران خاطر نشان ساخت : واقعيت مطلب اين است كه برروي اين بچه ها كار فرهنگي مناسب صورت نگرفته است . وقتي ما مي گوييم كه بايد به پيشكسوتان و ايثارگران پرداخت صرف اين نيست كه ما مسايل اقتصادي اينها را حل كنيم ،اين مسايل مهم است اما همه مسئله نيست . امروز به نظر من يك مشكل جدي كه وجود دارد اين است كه آن جايگاه ومنزلتي كه اينها بايد در جامعه داشته باشند متاسفانه ندارند . نقشي كه اينها بايد در فرهنگ سازي و توليد فكر داشته باشند ، نقشي كه بايد در امر آموزش وامور فرهنگي داشته باشند متاسفانه ندارند. ما بايد اين مجموعه ها را درنظر بگيريم . نقشي كه آنها در روند تاثير گذاري در جامعه دارند بايد مورد بررسي قرار بگيرد .

دارابي خاطر نشان ساخت : به دور از شعار و تبليغات مرسوم بايد ببينيم كه آيا توانستيم به اين مسئله مهمي كه امام(ره) مطرح كردند جامه عمل بپوشانيم يا نه ؟ واقعا بايد از اين تبليغات پر هياهو و بدون عمل دست برداريم . برنامه جامع براي اين مسئله داشته باشيم يعني اگر چشم انداز برنامه 20 ساله را تدوين مي كنيم جايگاه اين مسئله را در متن ونه حاشيه در برنامه مشخص كنيم . ما ضوابط و معيارهايي كه براي عزل و نصب مديران بايد در نظر بگيريم سهمي را كه در براي اين مسئله بايد در نظر بگيريم مشخص كنيم ودر مراجع ذيصلاح به تصويب برسانيم و به طور جدي برحسن اجراي آن نظارت كنيم ، نسبت به نقش آنها در تداوم و پيروزي انقلاب، دفاع مقدس و پاسداري در جنگ بايد اين را تبيين كنيم و به نسل جوان جامعه منتقل كنيم .

وي در پايان تصريح كرد: اگر اين كارها صورت بگيرد .و اين موضوع در متن قوانين ومقررات جاي خودش را به درستي پيدا بكند به نظر مي رسد ما مي توانيم چشم انداز مشخصي را در آينده داشته باشيم .