حمايت اتحاديه عرب از طرح هفته ماده اي دولت لبنان گامي رو به جلو است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، نخست وزير لبنان نشست فوق العاده وزيران امور خارجه كشورهاي عضو اتحاديه عرب در روز دوشنبه در شهر بيروت را خوب توصيف كرد و گفت كه اين نشست همبستگي واقعي با لبنان به شمار مي رود.

وزيران امور خارجه 22كشور عربي روز دوشنبه با برگزاري نشستي در بيروت حمايت كامل خود از طرح هفت ماده اي فواد سنيوره دولت لبنان و تمايل خود براي اصلاح پيش نويس قطعنامه آمريكا و فرانسه درباره لبنان را ابراز داشتند.

سنيوره درگفتگو با "بي بي سي" افزود: اقدام امروز (دوشنبه) ما گامي رو به جلو است و مطمئن هستم كه همه اعراب از لبنان حمايت مي كنند.

وزيران امور خارجه عرب در نشست فوق العاده خود در بيروت تصميم به اعزام هيئتي به نيويورك براي تلاش به منظور تعديل پيش نويس قطعنامه آمريكا و فرانسه گرفتند.

طرح سنيوره برضرورت برقراري آتش بس، مبادله اسرا ميان اسرائيل و حزب الله و نيز استقرار ارتش لبنان درجنوب اشاره مي كند.

اين طرح همچنين شامل تقويت نيروهاي سازمان ملل متحد كه در لبنان مستقرهستند(يونيفل) و قرار گرفتن مزارع شبعا تحت نظارت سازمان ملل و بازگشت به توافقنامه آتش بس امضا شده سال 1949 ميان لبنان و رژيم اسرائيل است.

دولت لبنان از جمله وزيران حزب الله، طرح سنيوره را تصويب كرده است.

از سوي ديگر، لبنان خواستار تعديل پيش نويس قطعنامه آمريكا و فرانسه به ويژه وارد كردن بندي مبني بر عقب نشيني فوري نيروهاي اسرائيلي از خاك لبنان در پي توقف درگيري ها شده است.

اين كشور همچنين خواهان آن است كه شوراي امنيت، رژيم اسرائيل را به عقب نشيني فوري از كشتزارهاي شبعا و قرار گرفتن آن زير نظر سازمان ملل تا زمان ترسيم مرزها بين سوريه و لبنان فراخوانده است.

اين درحاليست كه متن پيش نويس قطعنامه آمريكا و فرانسه خواستار توقف كامل اقدام هاي نظامي مبتني بر توقف فوري همه حملات حزب الله و همه عمليات نظامي اسرائيل است و بر ضرورت احترام شديد دو طرف به خط موسوم به خط آبي (خط ترسيم شده بين لبنان و فلسطين اشغالي توسط سازمان ملل) تاكيد دارد.

شوراي امنيت، اسرائيل و لبنان را به "حمايت از آتش بس دائمي و راه حلي دائمي" با اتكا به 9 اصل فرامي خواند كه از جمله اين اصول "احترام كامل همگان به حاكميت لبنان و اسرائيل و سلامت ارضي اين دو" و "ترسيم مرزهاي لبنان به ويژه در بخش هاي مورد درگيري يا غيرواضح از جمله كشتزارهاي شبعا" است.

اين پيش نويس قطعنامه همچنين بر اجراي پيمان طائف و قطعنامه هاي سازمان ملل از جمله قطعنامه 1559 كه خواستار خلع سلاح همه شبه نظاميان در لبنان است و نيز اعمال ممنوعيت (ارسال) سلاح به لبنان به استثناي سلاح هايي كه دولت لبنان واردات آن را اجازه مي دهد، تاكيد دارد.