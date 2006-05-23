عباس مظفري در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر در اراك افزود: طرح ضربتي به منظور ايجاد كمربند سبز بيولوژيكي اطراف درياچه اي كه در قلب اين كوير قرار دارد به سمت حاشيه كوير از سال 1370 آغاز شد و تاكنون 18 هزار هكتار آن اصلاح ، احياء، و با مشاركت مردم حاشيه اين كوير ، قرق شده است.

وي با شاره به اهميت اكولوژيك كوير ميقان اراك در تلطيف هواي اراك اضافه كرد: اين كوير تا چند سال پيش پوشش گياهي كوير به دليل چراو استفاده بي رويه و بدون برنامه تخريب و به يك معضل برزگ براي منطقه تبديل شده بود كه نياز به اصلاح و توجه جدي داشت.

مظفري تصريح كرد: تخريب پوشش گياهي 38 هزار هكتار كوير ، آن را به محل برداشت ماسه هاي روان و حركت شنهاي روان خسارات سنگيني به تاسيسات ، اراضي كشاورزي ، قنوات ، راههاي مواصلاتي ، اماكن مسكوني و ريل قطار وارد مي كرد.

وي گفت: كشت گياهان بومي از جمله قره داغ ، اين شنها را به تپه هاي ماسه اي تبديل كرده است كه گاهي به ارتفاع 3 متر مي رسد.

مظفري ، اقدامات اصلاحي در اين منطقه را باعث احياء جلوه واقعي اين كوير دانست و افزود: اكنون اين كوير به يك محل زيباي اكوتوريستي با استعداد گردشگري تبديل شده است.

به گزارش مهر ، كوير ميقان اراك حدود 50 هزار هكتار وسعت دارد. در قلب اين كوير ، آبگيري به وسعت 12 هزار هكتار قرار دارد كه در سفر هيات دولت به استان مركزي مورد بازديد وزير جهاد كشاورزي نيز قرار گرفت.