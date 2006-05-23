طرح هاي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قزوين 15 درصد رشد داشته است/ مركز تحقيقاتي مصوب در دانشگاه علوم پزشكي قزوين وجود ندارد

دكتر "سعيد آصف زاده" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: طرح هاي پژوهشي دانشگاه در چهار بخش علوم پايه، علوم باليني، HSR و دانشجويي انجام مي گيرد و در كنار آن برخي طرح ها نيز به پايان نامه هاي دوره هاي كارورزي و دستياري اختصاص دارد.

وي افزايش شاخص رشد كيفي طرح هاي پژوهشي دانشگاه را مطلوب توصيف كرد و گفت: برگزاري دوره ها و كارگاه هاي متعدد براي اعضاي هيئت علمي و دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي و انجام طرح هاي تحقيقاتي پيچيده تر از جمله عواملي است كه در ارتقاء كيفي طرح هاي تحقيقاتي دانشگاه موثر بوده است.

معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قزوين ميزان ارتقاء كمي و كيفي تحقيقات در اين دانشگاه را كافي ندانست و گفت: اتفاق مهمي كه بايد در عرصه پژوهش رخ دهد و بتوان آن را با توليد علم سنجيد، نيازمند حمايت و برنامه ريزي صحيح در عرصه مديريت هاي كلان است.

وي خاطرنشان كرد: دانشگاه علوم پزشكي قزوين جزء دانشگاه هاي تيپ 2 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است و در واقع ماموريت اصلي اين دانشگاه بيشتر بر آموزش استوار است، به همين دليل پژوهش هنوز جايگاه واقعي خود را نيافته است.

"آصف زاده" با اشاره به مراكز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي قزوين گفت: اين دانشگاه مركز تحقيقاتي مصوب ندارد اما اعضاي هيئت علمي بخش پژوهش در سه مركز تحقيقاتي كه هنوز مصوب نشده، فعاليت مي كنند و اميدواريم با نتيجه بخش بودن تلاش اين افراد، اين مراكز سير اداري خود را جهت تصويب سريعتر طي كنند.

وي ياد آور شد: مركز تحقيقات توسعه علوم پايه، مركز تحقيقات توسعه علوم باليني و پايگاه تحقيقات جمعيتي توسعه سلامت سه مركزي هستند كه دانشجويان و اساتيد در اين مكان ها طرح هاي تحقيقاتي خود را به انجام مي رسانند.

به گزارش مهر، دانشگاه علوم پزشكي قزوين در حال حاضر داراي دانشكده هاي پزشكي، دندانپزشكي، پرستاري و مامايي، بهداشت و پيراپزشكي و 18 رشته دانشگاهي است.