شوراي نگهبان صلاحيت تمام واجدين شرايط را در انتخابات تائيد مي كند

به گزارش خبرنگارسياسي مهر، سيد رضا زواره اي با تاكيد براينكه شوراي نگهبان دركليه انتخابات تنها به اجراي قانون مي انديشد گفت: شوراي نگهبان در چارچوب قانون انتخابات حقوق انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان را حفظ مي كند.

زواره اي بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي را وظيفه شرعي، ملي و قانوني ناظران ذكر كرد و گفت: مراجع مورد اعتماد و ذي صلاح هياتهاي اجرايي و نظارتي محدود به چند مرجع مشخص نيست بلكه شوراي نگهبان طبق ماده 50 قانون انتخابات ازمراجع متعددي كه مورد اعتماد و وثوق اوست كسب اطلاع مي كند.

عضوهيات مركزي نظارت برانتخابات درعين حال حفظ حرمت و حيثيت شهروندان را از امورمهم مورد توجه شوراي نگهبان برشمرد و گفت: شوراي نگهبان تمام سعي و كوشش خود را متوجه حفظ آبرو و منزلت شهروندان خواهد داشت واگر فردي صلاحيت لازم را براي احراز سمت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي نداشته باشد، طبيعتا شوراي نگهبان به منظور پاسداشت حقوق عمومي و مصالح كشورو براساس قانون از ورود اين فرد به گردونه انتخابات جلوگيري مي كند.

وي با اشاره به اظهارنظربرخي مسئولان وزارت كشوردرخصوص تاكيد براجراي قانون، به وزارت كشور توصيه كرد در مقام قيموميت مردم قرار نگيرد .

وي افزود : كساني كه درخصوص بررسي صلاحيت شان اشكالاتي داشته باشند مي توانند به مراجع قانوني مراجعه و از نزديك در جريان رسيدگي به پرونده صلاحيتي خود قرارگيرند.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان وظيفه وزارت كشور در پروسه انتخابات را صرفا فراهم كردن مقدمات و ابزار و لوازم برگزاري انتخابات دانست و گفت: وزارت كشور حق هيچ نوع دخالتي درماهيت انتخابات را ندارد و اگر در مواردي كه به وزارت كشور مربوط نمي شود دخالت كند به اقدامي غير قانوني روي آورده است.

وي اعلام اينكه اگر شوراي نگهبان برخي افراد را رد صلاحيت كند، وزارت كشور ليست جداگانه اي منتشر خواهد كرد مصداق يك اقدام غيرقانوني عنوان كرد و افزود : اگر دم از اجراي قانون مي زنيم يك وزير يا معاون وزيرنبايد اين گونه سخن بگويد.

زواره اي مخالفان شوراي نگهبان را به دو دسته داخلي و خارجي تقسيم كرد و درخصوص ويژگي هاي مخالفان داخلي شوراي نگهبان گفت: افرادي كه در داخل، نظارت شوراي نگهبان را مغايربا منافع شخصي و گروهي خود مي دانند به منظور كسب قدرت ودستيابي به مراكز تصميم گيري و تاثير گذاري، قائل به هيچ نوع نظارتي نيستند.

زواره اي گفت: اين دسته ازافراد كه صلاحيت احراز مناصب را ندارند هيج نوع نظارتي را بر نمي تابند و از اين رو چون شوراي نگهبان را مانع اصلي اقدامات انحرافي خود مي دانند به شوراي نگهبان حمله مي كنند و تضعيف اين نهاد مقدس و ركن اساسي نظام را در دستور كارخود قرارداده اند.

عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين شبهه كه شوراي نگهبان با ديد جناحي و سليقه اي صلاحيت ها را بررسي مي كند تصريح كرد: از مدعيان شبهه و شايعه مي خواهم، يك مورد از كساني را كه صلاحيتشان غير قانوني از سوي شوراي نگهبان با ديد جناحي تاييد نشده اعلام كنند تا پاسخ دهيم.

زواره اي افزود: هياهو عليه شوراي نگهبان از جانب افرادي صورت مي گيرد كه داراي مشكلاتي هستند و اجراي قانون را مغاير با منافع خود مي دانند لذا نگران بررسي صلاحيت خود هستند.

زواره اي برگزاري انتخابات هفتم مجلس به صورت مكانيزه را منوط به توافق شوراي نگهبان و وزارت كشور دانست و گفت: شوراي نگهبان در صورتي با اين امر موافقت خواهد كرد كه كليه امكانات لازم براي برگزاري مكانيزه انتخابات از جمله كارت الكترال و خطوط آن لاين دركليه صندوقها فراهم شود.

وي برگزاري مكانيزه انتخابات را در راستاي سلامت بيشتر انتخابات و جلوگيري از هرگونه تقلب دانست و گفت: انتظار مردم انتخاباتي سالم و قانوني است به علاوه با اين شيوه نتيجه انتخابات نيزسريعتر اعلام مي شود.

وي در پايان با تاكيد بر اينكه انتخاب اصلح با مردم و ملاك راي آنهاست تصريح كرد: كليه كانديداها بهترازمردم و ديگران واقف به عملكرد خود هستند و لذا كساني كه از سوء عملكرد خود نگرانند هياهو مي كنند.