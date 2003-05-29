ديدار شارون و محمود عباس

خبرگزاري آلمان از رام الله گزارش داد كه محمود عباس نخست وزير و آريل شارون رئيس رژيم صهيونستي امروز با يكديگر ديدار خواهند كرد . اين دو قصد دارند تا در مورد نقشه راه گفتگو كنند .

به همين دليل ارتش رژيم صهيونستي نيروهاي خود را در شهرهاي زيادي از فلسطين مسقر كرده است .

راديو اسرائيل پيش از اين اعلام كرد كه احتمال آن ميرود تا مردم فلسطين حملات شهادت طلبانه اي عليه اسرائيلي ها انجام دهند . امروز همچنين در جنين يك سرباز فلسطيني به ضرب گلوله نيروهاي رژيم صهيو نستي به شهادت رسيد .

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