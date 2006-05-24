فرمانداري كرج آماده همكاري با گروه هاي دانشگاهي است

احمد ضيايي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر در كرج افزود: موسسات ملي و دانشگاهي موجود در كرج هيچگونه ارتباطي با مجموعه مديريتي شهر ندارند در حالي كه تعامل دستگاه هاي اجرايي با دانشگاه ها و گروه هاي علمي نتايج بسيار سازنده اي خواهد داشت.

وي با انتقاد از ضعف ارتباطات بين دانشگاه هاي و مديران شهري اظهار داشت: به منظور تخصصي كردن فعاليت هاي اجرايي حضور نيروهاي دانشگاهي و فرهيخته در كنار مديران شهري ضروري است.

ضيايي گفت: ارتباط بين علم و عمل از توصيه هاي قطعي پيشوايان ديني و از ضرورت هاي دنياي امروز است كه در جامعه دانشگاهي و مجموعه مديريتي ما از آن غفلت شده است.

وي با اشاره به پتانسيل هاي ويژه شهرستان كرج در بخش هاي مختلف يادآور شد: حضور جامعه علمي در كنار مديران شهري مي تواند بسياري از استعدادهاي نهفته كرج را شكوفا كند.

فرماندار كرج اعلام كرد: فرمانداري كرج از گروه هاي علمي و دانشگاهي براي همكاري در كارهاي اجراي خود استقبال مي كند.